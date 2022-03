Spursspeler Donovan Walasiak wil frustratie van vorig seizoen wegspelen: “We zullen de komende weken sterk moeten presteren”

De Henegouwse guard van House of Talents is aan zijn tweede seizoen bij Kortrijk toe. Met een reeks van zes overwinningen op rij komen er nu zes cruciale matchen die Kortrijk wat dichter kan brengen in de fel vertekende klassering.

“We mogen ons niet blindstaren op de winst tegen een beperkt Ieper zaterdag”, opent Donovan, die in de streek van Mons woont. “Het deed écht deugd om eens voor een vol huis te kunnen spelen. Als je de avond kunt afsluiten met zo’n ambiance, dan is dat prachtig. De overwinning was ook belangrijk in het kader van de play-offs. We staan qua aantal nederlagen op een virtuele tweede plaats na Oxaco, die ik als sterkste ploeg van de reeks inschat. Maar we zullen in de komende weken heel sterk moeten presteren. Teams als Oxaco, Limburg United, Donza en Gent zet je niet zomaar opzij. Daarbij hopen we van ziekte en blessures gespaard te blijven en de goeie flow te kunnen vasthouden.”

Pools

“Mijn familienaam Walasiak is inderdaad Pools. Mijn opa kwam jaren geleden naar België. Mijn pa was basketcoach en die ambitie om te coachen heb ik ook. Na mijn studies als sportleraar kreeg ik de kans om in de topsportschool van Namur training te geven aan zowel jongens als meisjes. Ex-Standardvoetballer Jonathan Walasiak is een neef van mij. Het sportieve zit dus wel in de genen. Toen me het Kortrijkse project werd voorgesteld, was ik overtuigd dat dit voor beide partijen interessant kon worden. Helaas gooide corona roet in het eten, waardoor de competitie na één match werd afgebroken. Zo’n seizoen zonder competitie was voor iedereen vervelend. Uiteindelijk onderhoud je wel de conditie, maar afstandlopen is niet te vergelijken met de tempo- en richtingveranderingen in een basketmatch. De explosiviteit weer opvoeren was meer dan nodig na de coronamaanden. Nu zijn we met de ploeg al redelijk op niveau, maar er komen heel belangrijke weken aan.”

Nummer 13

“Veel mensen vinden dat 13 ongeluk brengt, maar bij mij is dat niet zo. Mijn zus is geboren op een dertiende, ik verjaar op 13 februari. Voor mij is het altijd een geluksbrenger geweest. Ik heb een leuke en uitdagende job die ik met heel veel passie doe. Die is zeker niet te combineren met een profcarrière. Ik voel me goed en gewaardeerd in Kortrijk. Binnenkort hoop ik te kunnen beslissen voor volgend seizoen”, besluit Donovan, die goed geïntegreerd is in de ploeg. House of Talents Spurs speelt zondag 13 maart op Spirou om 15 uur en vrijdag 18 maart op verplaatsing tegen Limburg United B om 21 uur. (SJK)