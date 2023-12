Spurs versterken zich met Sloveens international: “We ambiëren nog de top vijf”

De dames van House Of Talents Spurs versterken zich met de Sloveense Lea Debeljak die overkomt van het Zwitserse Nyon. De Bulgaarse Aleksandra Petrova verlaat op haar beurt de ploeg van coach Bruce Minne voor een avontuur in Italië.

Met de komst van de 22-jarige Lea Debeljak, Sloveens international, wil Kortrijk Spurs een gooi doen naar de vijfde plaats. General Manager Davy Callewaert: “In samenspraak met coach Bruce Minne en de sportieve cel zochten we naar een oplossing om de voor de rest van het seizoen geblesseerde Lisa Foucart te vervangen. Met deze transfer, die binnen het concept van de coach en binnen het budget past, willen we een gooi doen naar de vijfde plaats. Met zeges tegen Brunehaut en Waregem en een mooie prestatie tegen Braine zag ik een ploeg die intensiever en harder verdedigt. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige zevende plaats. We mogen dus ambitieus zijn.”

“Met Debeljak halen we een shooting guard van 1,76 meter naar de Lange Munte. Ze is heel energiek en speelt met veel grinta”, vult voorzitter van de cel dames, Manu Gheysen, aan.

Petrova naar Italië

“Lea komt er als vervangster van Lisa. Daarnaast namen we afscheid van Aleksandra Petrova die in onderling overleg naar het Italiaanse Polisporti Galli trekt. Daar krijgt ze de kans om op een uurtje rijden van haar vriend te spelen. Dit konden we haar niet in de weg staan.”

“Aangezien Ditte Vanmarcke in februari op Erasmus vertrekt, zaten we op die positie een beetje in spelersnood”, zegt coach Bruce Minne. “Debeljak kan ons daarbij helpen. Door het wegvallen van Lisa waren onze ambities een beetje weggeëbd maar daar willen we nu aan werken door ons best mogelijke basketbal te brengen. De voorgaande wedstrijden lieten we zien dat we in een opwaartse spiraal zitten. Halen we het niveau van bijvoorbeeld de derde periode tegen Braine vorig weekend dan kunnen me misschien nog meedingen voor een topzesplaats.”

Winterbreak

“We bekijken het nu wedstrijd per wedstrijd. De eerst komende wedstrijden na de winterbreak zijn al meteen belangrijk tegen Lummen en Charleroi. Beginnen we meteen goed dan kan onze doelstelling gehaald worden”, aldus de Knokkenaar.