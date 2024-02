Spurs ontvangt Luik met bijgetankt vertrouwen

Na een sterke uitmatch tegen Oostende, waar Kortrijk het grootste deel van de match in handen had, hebben de Kortrijkzanen vertrouwen geput. Clubmanager Davy Callewaert kondigde een actie aan: wie een ticket koopt, krijgt er gratis eentje bij. Streefdoel is meer dan 1.500 toeschouwers.

Met nog drie matchen te gaan, is Luik de tegenstander van vrijdag in onze laatste thuismatch van de eerste reeks wedstrijden”, opent Davy Callewaert. “Het is nu echt wel alle hens aan dek om elk van de drie matchen te winnen. Zolang het mathematisch kan, moeten we elke kans benutten, al beseffen we dat het moeilijk wordt. Maar moeilijk is niet onmogelijk.”

Werkethiek

“In Oostende hebben we getoond dat we echt wel kunnen verdedigen. We kregen amper 71 punten tegen, wat wel iets anders is dan de meer dan 80, die we thuis tegen Mons slikten. Dat moeten we nu achter ons laten, bevrijd spelen en hopelijk winnen. Luik heeft een match minder verloren dan wij. Bij winst komen we met 5 op een rij voor één plaats bij de top vijf. Dan spelen we nog uit tegen Aalst en in Antwerpen.”

“Met de juiste werkethiek kunnen we misschien toch nog slagen. Al moet er me nog iets van het hart: we spelen in Aalst de volgende wedstrijd en de club is erin geslaagd om de zaal volledig uit te verkopen, zodat er geen tickets meer overblijven voor Kortrijkse supporters. Het reglement zegt dat er minstens 200 ter beschikking gehouden moeten worden, maar we kregen er slechts 30, net genoeg voor bestuur en ploegbegeleiding.”

Chique Tesla

“We hopen dat Jayden Gardner vrijdag weer een superdag heeft. Hij was tijdens eindejaar niet naar huis geweest en nu is er familie op bezoek. Dat heeft hem een boost gegeven. Als uitsmijter vrijdag worden twee aanwezigen geloot uit het publiek. Na een korte proef wordt uitgemaakt wie van beiden gedurende een week met een chique Tesla mag rijden”, besluit Davy Callewaert. (JS)