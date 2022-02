Spurs ontvangen Waregem op basketderby waar iedereen naar uitkijkt: “Eindelijk weer mét supporters”

Het is bijzonder opnieuw de spots te kunnen richten op de basketderby Kortrijk-Waregem, die voor de gelegenheid op vrijdagavond om 20.15 uur in de Lange Munte wordt gespeeld. Het spanningsveld tussen beide clubs komt tot een hoogtepunt op het veld, ernaast is er veel wederzijds respect.

“We spelen inderdaad op vrijdagavond. In het weekend is de Lange Munte voorbehouden voor het BK Elite badminton”, weet House of Talents-coach Jeroen Debaveye. “We kunnen voltallig aantreden met uitzondering van Stan Naudts. Donovan Walasiak is net hersteld van een lichte blessure.”

“Bij de confrontatie in de heenronde misten we Arne Steinbach en J’Nathan Bullock”, stelt Waregem-coach Jan Guns. “Vrijdag zullen we gelukkig met een volledig en fit team kunnen aantreden. Het verlies thuis tegen Donza De Pinte na een verlenging was bijzonder jammer. Enkele spelers haalden niet hun normale niveau. Feit is dat we bij winst dichter bij leider Lommel hadden gestaan, die vorig weekend op een counter van Royal IV liep.”

Ritme opdoen

“Waregem zie ik als een sterk team en normaal gezien moeten we voldoende fysieke kwaliteiten in de ploeg hebben om J’Nathan Bullock & co op te vangen”, gaat Jeroen Debaveye verder.

“Zelf hebben we mits een oefenmatch en een scrimmage wat ritme kunnen opdoen. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk de goede cadans te vinden, want de matchen volgen nu sneller. Dat er matchen in december niet konden plaatsvinden, liet ons wel toe geblesseerde spelers opnieuw speelklaar te krijgen. Hopelijk volgen er nu geen onderbrekingen meer.”

Extra pigment

De spelers van ION Waregem kenden op dat vlak wat meer continuïteit. “Kortrijk Spurs heeft vijf matchen moeten uitstellen, terwijl wij relatief gespaard bleven”, geeft Jan Guns aan. Qua matchritme zouden we dus voordeel kunnen hebben. Het was erg bevreemdend om die matchen zonder publiek af te werken. Op moeilijke momenten staat het Waregems publiek achter ons met vocale ondersteuning.”

“Wij gingen onlangs spelen in Melsele bij een doodse sfeer. Gelukkig wonnen we, zodat we toch nog iets van voldoening hadden na de wedstrijd”, vult Jeroen Debaveye aan

Jan Guns: “Dat onze kapitein van vorig seizoen, Brecht Guillemyn, nu bij Spurs aantreedt, zorgt wel voor extra kleur in de wedstrijd. Maar eenmaal op het veld, gaan de ploegen toch elk hun kans. Na de match zal het wederzijds respect wel weer de overhand nemen. Ook Stan en in mindere mate broer Robbe Naudts hebben een Waregems verleden.”

“Hopelijk kunnen we tegen Waregem winnend afsluiten, maar volgende dinsdag is er al de volgende opdracht en die groep jonge spelers is zeker niet te onderschatten”, besluit Jeroen Debaveye.

(JS)

Vrijdag 4 februari om 20.15u: House of Talents Spurs – ION Waregem