Spurs krijgt vrijdagavond gemotiveerd Mons op bezoek: “Mijn ex-club is goed bezig”

Sinds 1 december speelde Mathieu Coucke (23) geen match meer. Benieuwd gingen we eens polsen hoe het met hem gaat, nu zijn ex-club Mons vrijdagavond op bezoek komt. De Spurs hebben dringend een overwinning nodig in het vooruitzicht van Oostende en Antwerp Giants.

“Begin december kreeg ik last in de onderrug”, opent Coucke. “Misschien heb ik te lang gespeeld met een onderliggend probleem en heb ik het daardoor wat erger gemaakt. Deze namiddag (dinsdag 16 januari, n.v. d. r.) trainde ik mee en die pijn is er alweer. Nochtans is er met de club alles aan gedaan: medische consultaties, onderzoeken, scans en een behandeling met naalden. Wat het precies is, weet ik nog altijd niet.”

“Ik weet nog altijd niet wat er precies scheelt aan mijn rug”

“Het is nu anderhalve maand zonder match en je kan je wel voorstellen dat het stilaan wat frustraties opwekt. Ik basket ontzettend graag. Aan het verlangen om te spelen, ligt het zeker niet. Wanneer ik wel aan matchen toe ben, kan ik momenteel helaas niet zeggen. Net als Nick Tomsick heb ik al veel matchen op de bank gevolgd, met het verschil dat Nick sinds twee weken volop kan meetrainen. We hebben in die moeilijke periode veel steun aan elkaar gehad.”

Meer verrassen

De Spurs hadden het moeilijk tegen de stevige en goed georganiseerde defence van Hubo Limburg, derde in de rangschikking. Nochtans had de winst op Leuven de week voordien wel een boost gegeven, maar die zette zich dus niet door. “Als we zoals in Leuven collectief spelen, kunnen we het ook Hubo moeilijk maken. Helaas vielen er slechts 3 op 21 driepunters binnen en dan moet het team in staat zijn andere mogelijkheden te vinden. Een te slappe verdediging in de eerste helft zorgde voor een achterstand. Te veel individuele nummertjes tegenover de gesloten verdediging van Limburg, gaf een ontgoochelend resultaat (70-80). Iedereen kent zo naderhand de spelers van onze ploeg en hun individuele kwaliteiten. Vandaar dat we meer moeten verrassen met minder stereotiepe aanvallen”, meent Coucke.

Gevaar van alle kanten

“Vrijdagavond ontvangen we Mons, waar ik als jonge speler een seizoen lang kon meetrainen. Coach Bosnic is er nog altijd actief, net als Frank De Meulemeester, zijn assistent. Bosnic is een coach uit Bosnië en een typische Balkancoach. Hij roept veel tijdens de matchen. De enige overgebleven speler uit die periode is Zacharie Mortant (25). Het team van Mons zit de laatste tijd in een goede flow, met een thuisoverwinning tegen Kangoeroes en winst in Limburg. Eigenlijk staan ze voorlopig onder hun niveau in de rangschikking. Ze trokken heel recent nog een grote Amerikaan aan, Malik Toppin (2.06), die naast de Sloveen Santelj een gevaarlijke klant kan worden. Het gevaar van Mons kan trouwens van alle kanten komen. Ze zullen verdedigend ook vaak variëren, het wordt dus echt een match om naar uit te kijken. Supporters hebben misschien liever een spannende match, maar voor mij mag het gerust ook minder spannend zijn, als we maar winnen. We mikken nog altijd op de top vijf en dat wordt geen sinecure. Vandaar dat we de match tegen Mons moeten winnen. Daarna komt het West-Vlaamse derby in Oostende eraan, een match waar heel wat mensen naar uitkijken.”

Amerikaans bezoek

“Op de vorige twee matchen waren de ouders van onze Amerikaan Jamarius Burton aanwezig. JB speelde twee keer een goede wedstrijd. Nu komen de zus en de ma van Paul Atkinson Jr. overgevlogen. Hopelijk heeft dat een boost bij Paul, die in de vorige match tegen Mons maar liefst 31 punten scoorde. We duimen dat hij zijn goeie vorm kan blijven tonen”, besluit Coucke, die dus nog even buiten strijd is.

Vrijdag 19 januari om 20.30 uur in de Lange Munte: House of Talents Spurs – Belfius Mons.

‘Special event’ Vagant

Zaterdagavond 20 januari om 20.30 uur spelen de Spurs C (eerste provinciale) tegen BC Vagant in de Lange Munte. BC Vagant maakt er hun jaarlijks special event van, dit keer ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Als dresscode geldt: lederhosen en dirndl-kleedjes, want het verkleedthema is Oberbayern. Een sportieve derby en ludieke aanrader. (JS)