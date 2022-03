Sportief Manager Caroline de Roose fileert seizoen van Waregemse basketbaldames: “We moeten ons eigen spel spelen”

In Top Division verloor ION Basket Waregem vorig weekend op het veld van Phantoms Basket Boom met 82-60. Zaterdagavond staat de confrontatie met Spirou Ladies Charleroi in de Treffer geprogrammeerd. Winst betekent een verzekerde deelname aan de play-offs.

Phantoms was een maatje te groot voor Waregem, dat met een gehavende kern naar Boom kwam afgezakt. Dat zag ook Sportief Manager Caroline de Roose. “We waren nochtans goed voorbereid voor deze partij. Maar ook zij waren dat”, vertelt de Waregemse. “Om op hun veld iets te rapen moet je echt sterk zijn. We mistten Pauline Bayart, Sanne Desplenter en Amy Desmet. Toch wel een serieuze aderlating. Verdedigend stond het niet op punt. We lieten ze lopen en door het missen van Bayart en even later Vindevogel, moesten we de rebound aan hen laten, zowel aanvallend als verdedigend. “Zelfs mochten we compleet zijn geweest, was dit nog altijd een moeilijke wedstrijd geweest.”

Zaterdag willen we thuis stunten tegen Charleroi

Zaterdag komt met Spirou Charleroi een rechtstreekse kandidaat voor de play-offs op bezoek. “Dit is voor ons een heel belangrijke wedstrijd”, gaat de Roose verder. “Maar we hebben het thuisvoordeel, dus moeten we er volop tegenaan gaan. We moeten vooral op ons eigen spel focussen. Ze hebben een nieuwe speelster die de weg naar de ring vlot vind. Het zal er op aan komen hun sterke punten weg te nemen.”

Landelijke kern

“We voelen dat onze meisjes gegroeid zijn in de aanpak van wedstrijden waar we er moeten staan. De wedstrijd tegen House Of Talents Kortrijk Spurs was daar een voorbeeld van. We gaan er klaar voor zijn.” ION Waregem staat momenteel op de zevende plaats. “En daar kan ik als Sportief Manager alleen maar heel blij om zijn. Vooral voor de speelsters is het belangrijk dat ze alweer een stap vooruit zetten. Op uitzondering van Nina Kriper is dit nog altijd dezelfde kern waarmee we in eerste landelijke aantraden twee seizoenen geleden. Vooraf hadden niet veel mensen gedacht dat een zevende plaats ons toebedeeld zou zijn in deze fase van de competitie. Ook ik niet, moet ik toegeven. Blijven we op deze stek staan, dan komen we tegen Kangoeroes Basket Mechelen uit in de eerste ronde. Dit is de sterkste ploeg van het land. We kunnen en mogen alleen maar fier zijn op wat we tot op heden bereikt hebben. We zijn al druk bezig met volgend seizoen. Ook dan willen we nog een stapje vooruit zetten”, besluit een tevreden Sportief Manager. (ELD)

Zaterdag 19 maart om 20.15 uur: ION Basket Waregem – Spirou Ladies Charleroi.