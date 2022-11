Spelverdeler Alex Barcello tekent bij Filou Oostende

Filou Oostende heeft de Amerikaanse pointguard Alex Barcello (24, 1m88) aangeworven voor de rest van het seizoen. Tot vorig weekeinde baskette hij bij de Griekse eersteklasser Kolossos Rhodos.

Barcello kan knappe statistieken voorleggen van zijn drie seizoenen bij BYU, Brigham Young University, waar hij vorig seizoen 35 wedstrijden in de basisvijf stond en goed was voor een gemiddelde van 16.8 punten. De voorbije zomer nam Barcello met de Toronto Raptors aan de NBA Summer League deel, In vier competitiematchen met de Griekse eersteklasser Kolossos Rhodos was hij in gemiddeld 10’18” goed voor 4 punten, 1,8 rebounds en 0,8 assists.

Filou Oostende werft Barcello aan omdat kapitein Dusan Djordjevic nog minstens tot begin januari out is wegens een ontsteking aan de voetzoolpees. (PR)