Sophie De Jonghe (BCO One) staat voor bijzondere match: “Heel wat speelsters van oude club”

De damesploeg One van BC Oostende blijft het goed doen in eerste provinciale. Voor Sophie De Jonghe komt er dit weekend een bijzondere match aan tegen Torhout.

BC Oostende won afgelopen weekend met 64-78 op bezoek bij BBV Oedelem. “Het was een harde match, maar we zaten van in het begin goed in de wedstrijd”, vertelt Sophie De Jonghe meteen. “Oedelem schakelde over naar een zoneverdediging en even waren we de pedalen kwijt, maar uiteindelijk vonden we ons afstandsshot. We hebben aan het langste eind getrokken en het was een echt teameffort.”

Haalbaar

Dit weekend staat een wedstrijd tegen Torhout op de agenda. Een belangrijke wedstrijd met het oog op het klassement, maar voor De Jonghe is de match veel meer dan enkel een sportief treffen. “Torhout is een speciale match omdat er net zoals bij Oedelem veel speelsters van mijn oude club, Blue Stars Brugge, spelen. Als we spelen als team en voor elkaar werken, zou het haalbaar moeten zijn om met de overwinning te gaan lopen.”

Mooi parcours

Momenteel staan de dames van coach Anja Vanhooren in het klassement op een virtuele derde plaats, met één match minder gewonnen dan Torhout. Voorlopig doen enkel Mibac Middelkerke en Basket Waregem het beter dan de kustploeg. “We hebben al een mooi parcours afgelegd en hopen op dat elan verder te gaan richting een mooie afsluit van het seizoen.” (BV)

Zaterdag 17 december om 19 uur: BC Oostende One – Assurwest Torhout Lions.