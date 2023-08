Slovaakse jeugdinternational tekent bij House of Talents Spurs

De Dames van House of Talents Spurs hebben zich versterkt met Vanda Kristlova. De 20-jarige Slovaakse is ook jeugdinternational van haar land.

De 20-jarige Slovaakse van 1.86m speelde de voorbije vier jaar in haar geboorteland voor Young Angels Kosice. Het voorbije seizoen was ze in 26 matchen goed voor gemiddeld 8,1 punten, 8,7 rebounds en 1,6 assists. Daarbij stond ze gemiddeld 24 minuten op het veld.

Vijfde versterking

Na de zusjes Emma & Sarah Bell (Phantoms), de Poolse Karolina Stawinska (Cagliari, ITA) en de Bulgaarse Aleksandra Petrova (Montana, BUL) is Vanda al de vijfde versterking voor komend seizoen in het team van coach Bruce Minne.

“Onze Dames spelen hun eerste oefenwedstrijd op 26 augustus thuis tegen reeksgenoot Charleroi. De competitie start eind september in Spirou, de eerste thuismatch staat gepland op 7 oktober tegen Phantoms”, zegt Steve Rousseau, voorzitter House of Talents Spurs .

De volledige kalender vind je op www.houseoftalentsspurs.be.