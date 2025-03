SKT Ieper Three mag naar tweede bekerfinale op rij

Het werd een onwaarschijnlijke thriller in de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen tussen eersteprovincialers SKT Ieper Three en Wikings Kortrijk. Ieper won met één punt verschil en mag voor het tweede jaar op rij naar de finale. Zo maakt de ploeg nog steeds kans op de dubbel, want in de competitie staan ze tweede.

SKT Ieper telde nog twee ploegen in de beker. De eerste ploeg verloor de halve finale van de Beker van Vlaanderen. In de Beker van West-Vlaanderen wist de C-ploeg zich wel te kwalificeren voor de finale. Kapitein Yanis Heughebaert (26) zag zijn ploeg 15 punten achter komen in het derde quarter. “We botsten op een sterke en ervaren ploeg en het zag er even niet goed uit”, vertelt hij. “Maar we toonden vechtlust en wilskracht om de scheve situatie alsnog om te zetten. De ontlading was groot, het is de tweede keer dat we Wikings nipt konden verslaan. Eerder lukte het ons al in de competitie. Er volgt nog een derde ontmoeting later dit seizoen. Dit keer zal het op verplaatsing zijn en dat wordt nog pittiger.”

Voor Yanis en zijn ploegmaten is het een tweede bekerfinale op rij. Op zaterdag 17 mei vindt deze finale plaats tegen reeksgenoot Wytewa Roeselare op neutraal terrein in Zwevegem. “Vorig jaar verloren we van een sterk Izegem. Nu wacht opnieuw een stevige opponent. We wonnen wel al tegen Roeselare in de competitie, maar ik verwacht een spannende finale. Hopelijk kunnen we weer rekenen op een groot aantal supporters. Na drie verloren bekerfinales eerder ook nog bij de U16 en U21 hoop ik om eindelijk eens een beker mee naar huis te nemen”, zegt Yanis, die al negen jaar bij de Three speelt. “Ik speel al vanaf de microben bij Melco en SKT. Ik ben afkomstig uit Ploegsteert, maar woon nu in Ieper. Mijn familie ademt basketbal en mijn broer speelt bij de tweede ploeg. Met coach Simon Segier speelde ik jaren samen. Hij doet het heel goed als coach.”

Promotie?

Volgend seizoen begint hij aan zijn tiende seizoen in de derde ploeg. Misschien wel in tweede landelijke? “Er volgt nu een week rust. Dat zal wel deugd doen. Daarna is het moneytime. Zes matchen waar we nog alles willen winnen, te beginnen met de generale repetitie voor de bekerfinale tegen Wytewa Roeselare. We ontmoeten nog verschillende ploegen uit de top vijf. Enkel Wikings staat nog voor ons, maar er is dus nog een rechtstreeks duel. Promotie naar tweede landelijke, al dan niet met een titel, is wel ons doel.” (API)