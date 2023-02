SKT Ieper Lions C krijgt volgend seizoen nieuwe coach: Simon Segier (24) volgt Stijn Noppe op

SKT Ieper Lions C en Stijn Noppe beslisten in onderling overleg om volgend seizoen niet langer door te gaan. De ploeg maakte intussen ook een opvolger bekend. Simon Segier (24), nu nog aan de slag bij de D-ploeg, schuift door.

In onderling overleg met de club nam Stijn Noppe de beslissing om volgend seizoen niet langer coach te zijn van de Lions C. Na het coachen van verschillende jeugdploegen nam Stijn vuer seizoenen terug de C-ploeg onder zijn vleugels. “Met de promotie naar eerste provinciale én een successeizoen vorig jaar kenden ze samen mooie momenten. Afscheid nemen van Basket SKT Ieper doet Stijn evenwel niet, de basketmicrobe blijft kriebelen”, laat de club weten.

Intussen is er met Simon Segier een opvolger. “Ik ben in eerste instantie heel blij dat ik deze kans krijg van de club. Het toont van veel vertrouwen in een jonge coach, waar ik heel dankbaar voor ben”, glundert Simon. “De goeie resultaten bij mijn huidige ploeg dit seizoen zullen hier ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben, al heb ik ook een goede band met de sportieve cel. Ze kennen mijn ambities en daar zaten we al snel op dezelfde golflengte. Ik ben jammer genoeg te vroeg moeten stoppen als speler, waardoor ik alles uit mijn carrière als coach wil halen.”

Opvolger gezocht

Een opvolger voor Simon bij de vierde ploeg is er op dit moment nog niet. “De sportieve cel is druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe coach. Wie het ook zal worden, hij of zij komt terecht in een groep die zeer aangenaam is om mee te werken.”

Simon wil het hoofdstuk bij zijn huidige ploeg in schoonheid afsluiten. “Uiteraard ligt mijn focus nu nog voor de volle 100 procent bij de D-ploeg. We zijn bezig aan een fantastisch seizoen en we willen het seizoen ook met een goed gevoel eindigen. We nemen het wedstrijd per wedstrijd en kijken wel waar we uitkomen.”

Kern intact

Het is niet de bedoeling dat er veel spelersverloop zal zijn. “De kern van de C-ploeg blijft normaal gezien relatief hetzelfde”, aldus Simon. “Ik ben alvast geen vragende partij om extern spelers aan te trekken. Er loopt in Ieper heel wat talentvolle jeugd rond die we kunnen laten doorstromen. Verder hoop ik dat ze in eerste provinciale kunnen blijven, vooral voor de spelers en de huidige coach. Er wordt hard en goed gewerkt, hopelijk worden ze hiervoor beloond.”