SKT Ieper Four kent sterke start met nieuwe coach: “Plaats vier à vijf is haalbaar”

SKT Ieper Lions Four telt vijf zeges uit zes matchen in derde provinciale B onder de nieuwe coach Roy Decaestecker (50). Hun laatste match wonnen ze tegen Rozenbeka met 16 punten verschil. Komend weekend wacht Izegem Three.

“Tegen Rozenbeka begonnen we sterk, maar aan de rust hingen de bordjes weer gelijk. Gelukkig konden we in de tweede helft het verschil maken”, vertelt Roy. Zijn ploeg telt vijf zeges uit zes matchen en draait bovenin mee. “Of we kunnen meedoen voor de titel? Wevelgem gaf ons een pandoering van 40 punten. Dan kun je niet pretenderen om de evenknie te zijn en mee te dingen voor de titel. Ik heb de spelers gezegd dat gezien de huidige resultaten plek vier à vijf haalbaar moet zijn.”

Seniors aangevuld met jeugd

De volgende match is tegen Midwest Izegem Three. “Net als iedere match kan het weer alle kanten uit. Ik verwacht en dring er bij de spelers telkens op aan om er 110 procent voor te gaan en te spelen met veel energie. Onze kern bevat een vaste basis van senioren aangevuld met gemotiveerde jeugdspelers die vooral worden geput uit de landelijke U18 -en U16-ploegen. De werking met de jeugd is voor mij belangrijk.”

Onderbreking

Roy was eerder al actief bij SKT Ieper, toen nog Melco. “Eerst was ik 15 jaar actief als speler, maar ik moest stoppen door blessureleed. Vooral bij Koksijde kon ik mijn hart ophalen onder leiding van coach Eddy Ponjaert. Later werd ik jeugdcoach bij Langemark, Iebac en Melco en behaalde ik mijn A-diploma. Ik trok me na een verschil in visie een poos terug uit het basketbal en concentreerde me op een andere passie. Ik speelde trompet bij de Koninklijke Harmonie Ypriana. Een aantal bevriende bestuursleden vroegen me dit jaar of ik zin had om weer in te stappen. Na lang twijfelen, ging ik in op het verzoek”, aldus Roy, wiens broer Ringo ook een bekende naam is in basketmiddens.

“Ringo is momenteel een van de drijvende krachten achter de jeugdopleiding bij VK Iebac. Hij geeft er training aan de U12 en U10. Daarnaast is hij actief met zijn basketbalprogramma ‘DblDrbl’, waarmee hij op zelfstandige basis basketbalkampen en -namiddagen organiseert voor wie zijn basketbalvaardigheden wil opschroeven.”

Ook Roys kinderen zijn sportief aangelegd. “Oudste dochter Lexie (10) speelt volleybal en doet aan tumbling en Izzie (7), de jongste, turnt”, besluit Roy, die in de IT-sector werkt en in zijn overige vrije tijd fietst met de SKT Pédaleurs en padelt met andere leden van de club.