SKT Cats One winnen Beker van West-Vlaanderen na 71-48 winst tegen Holstra Wings Wevelgem-Moorsele

Zondag haalde SKT Cats het in de finale van de Beker van West-Vlaanderen van Holstra Wings Wevelgem-Moorsele met 71-48. Zo nam coach Pascal Maes afscheid in stijl, hij stapt over naar de heren van Rapid Langemark.

De bekerfinale ging door op neutraal terrein in Veldegem. De opworp was om 18 uur. De basisvijf bij SKT bestond uit Yuna Dehullu, Ruth Leire, Silke Storme, Pippa Demeulenaere en Eva Devliegher. Het was die laatste die zich met 18 punten tot topschutter kroonde bij SKT.

Tegenstander Holstra Wings Wevelgem-Moorsele begon met een vijfpuntenbonus, aangezien een reeks lager aantraden dit seizoen. Na het eerste kwart behielden ze de voorsprong nog met 17-23. Halftime nam Ieper de bovenhand en stond het 32-27. Daarna bouwden de Cats de voorsprong verder uit met in het derde kwart (32-14) en vierde en laatste kwart (12-7). Het zorgde voor de duidelijke 71-48 eindcijfers. Na een sterke terugronde zet de ploeg nu de kers op de taart in de afscheidsmatch van coach Pascal Maes.