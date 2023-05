SKT Cats One maakt favorietenrol waar in bekerfinale: “Deze derde bekerzege maakt het plaatje volledig”

De dames van SKT Cats One wonnen de bekerfinale van de Beker van West-Vlaanderen van Holstra Wings Wevelgem-Moorsele One met 71-48. Voor coach Pascal Maes (54) was het de kers op de taart van een schitterend parcours na de jaarwisseling en hij neemt dus afscheid met een prijs.

SKT Cats One trok zondag naar Veldegem voor de finale van de Beker van West-Vlaanderen. De tegenstander Holstra Wings Wevelgem-Moorsele begon met vijf punten bonus aan de match, aangezien ze een reeks lager spelen. “In het eerste kwart waren we niet agressief genoeg in defense”, zegt Pascal. “De laatste competitiematchen waren we defensief nochtans heel sterk en lieten we vaak maar 40 punten toe. We namen het dit keer iets te makkelijk op. Ook aanvallend was het vooral outside niet top. We stonden 17-23 achter en moesten vol aan de bak in het tweede kwart. Daar was het verdedigend veel beter en we lieten hen slechts vier punten scoren. Aanvallend liep nog het steeds stroef. Slechts een à twee outside shots lukten en dat was toch even geleden. Uiteindelijk stuurden we tactisch wat bij en kwamen we met een heel andere mentaliteit uit de kleedkamer.”

In het derde quarter viel alles in een definitieve plooi. “Dat was collectief enorm sterk en een kwart op aanvallend vlak om duimen en vingers van af te likken. We scoorden evenveel punten als de twee quarters ervoor opgeteld. Heel wat speelsters belandden uiteindelijk in de dubbele cijfers. Het vierde kwart was genieten en ik koos om iedereen speelgelegenheid te geven door voldoende te roteren. Uiteindelijk werd het nog 71-48 en sluiten we 2023 op fantastische wijze af. Na de Beker van België als assistent en Beker van Vlaanderen als hoofdcoach heb ik nu alle bekers kunnen winnen met de dames in Ieper. Tien jaar was het na de laatste triomf, toen we met de Cats de Beker van Vlaanderen wonnen. Het plaatje is nu dus volledig. Het feestje in Veldegem bleef binnen de perken. We konden trouwens rekenen op een mooie opkomst aan supporters.”

Vertrek

Pascal kan door de grote poort vertrekken als trainer van de eerste ploeg. “De taart was er al en nu hebben we er een kers op gezet. Dit is een mooi afscheid voor mij als trainer van de seniorploeg. Uiteraard is het geen volledig afscheid, want ik blijf de club trouw als jeugdtrainer van SKT Cats. Nu geniet iedereen van een rustperiode en trekken we er twee maanden de stekker uit. Het is tijd om de batterijen op te laden en daarna kan ik toewerken naar mijn volgende uitdaging als coach van Rapid Langemark.”