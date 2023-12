SKT Cats naar Limburg voor de Beker van Vlaanderen

Hanne Mestdagh (30) is dit seizoen weer thuis. Ze speelt bij SKT Cats One en kijkt al even terug op het eerste derde van de competitie. Daarin wonnen de Cats vijf van hun negen competitiematchen. “Ik had het misschien iets anders verwacht”, geeft Hanne toe. “Van onze vier verliespartijen vond ik er twee vermijdbaar. De openingsmatch verloren we met één punt en afgelopen weekend in Willebroek zat er ook meer in. Een gemiste start in de tweede helft brak ons zuur op. We lieten offensief te veel liggen. We hebben kwaliteit in overvloed met veel speelsters die ervaring hebben op het hoogste niveau. Op het veld is het echter nog wat zoeken, maar we waren zelden compleet en dat is niet bevorderlijk. We werden getroffen door veel blessures en afwezigheden. Nu viel ook Sarah Molkens uit, nadat we eerder Eva Devliegher langdurig moeten missen. Aan de andere kant zien we stilaan de terugkeer van Sien Devliegher en Loes Breughe sluit in januari ook weer aan. Ik denk dat we dus zeker nog kunnen groeien en beter worden.”

Naast het veld heeft Hanne wel volledig haar draai gevonden. “Het is een enorm fijne groep en we hangen goed aan elkaar. Ik ervaar minder druk, ook al spelen we nog steeds om elke match te winnen.”

Trainster van de U10

Zaterdag trekt de ploeg van coach Peter Vantoortelboom voor de 1/8ste finales van de Beker van Vlaanderen naar Limburg. “We treffen er reeksgenoot Houthalen, dat laatste staat. We versloegen hen met 14 punten in de competitie, toen voor eigen volk. Toch verwacht ik dat we zullen moeten knokken voor de winst. Met daarna ook nog Kortrijk Two en Boom Two willen we 2023 met drie op drie afsluiten”, vertelt Hanne, die werkt als accountant bij Ronny Steyaert en intussen ook jeugdtrainster is. “Ik heb de U10 onder mijn hoede. Een fijne ervaring die veel energie vraagt. Mensen zeggen dat ze bepaalde manieren herkennen van mijn vader Philip. Het zal in de genen zitten”, lacht Hanne. (API)

Zaterdag 2 december om 19.30 uur: Basket Houthalen One Basket SKT Cats One.