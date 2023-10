Simon Segier trekt met SKT C naar BBCP Heuvelland

De C-ploeg van SKT Ieper heeft dit jaar met Simon Segier (24) een nieuwe trainer. Simon was de voorbije drie seizoenen actief bij de D-ploeg. “Ik ken heel wat spelers bij de C-ploeg. Er stroomden enkele jeugdspelers door vanuit de D-ploeg. Ik speelde nog samen met enkele spelers en met Fréderic Vermeersch speelt ook mijn schoonbroer in de ploeg.”

De C-ploeg speelt in eerste provinciale en begon met één op twee. “Ik kan daar mee leven”, vertelt Simon. “Het was belangrijk om onze openingsmatch in Brugge te winnen. We deden dat met bravoure, al misten zij enkele belangrijke spelers. Op speeldag twee kwam met Izegem een van de titelfavorieten op bezoek. Ze spraken hun ambities ook al uit in deze krant. We konden echter heel lang onze voet naast die van hen zetten en defensief was het top. Offensief knelde het schoentje in het laatste quarter, daar scoorden we maar één puntje. We hebben het hen lastig gemaakt en, uiteindelijk verloren we 46-57. Na twee speeldagen kregen we nog maar 99 punten tegen.”

Thuisreputatie

Zaterdag volgt een verplaatsing naar Ploegsteert, waar ze BBCP Heuvelland in de ogen kijken. “Een leuke affiche tussen twee ploegen die elkaar door en door kennen. Manu Heughebaert, nonkel van onze speler Yanis, is er de trainer. Zelf kan ik er door werkomstandigheden spijtig genoeg niet bij zijn. Collega Pascal Coudyser zal de honneurs waarnemen en ik zal ervoor zorgen dat we optimaal voorbereid zijn op deze spannende match. De vorm van de dag zal beslissend zijn. Ik zou graag met twee op drie starten en de komende maanden een stevige thuisreputatie opbouwen. We verloren dan wel onze eerste thuismatch, maar nu hoop ik op een ongeslagen reeks voor eigen volk en willen we het iedereen lastig maken. Ook op verplaatsing willen we zoveel mogelijk winnen. Een rustig seizoen is de eerste doelstelling, nadat de ploeg vorig jaar nipt overleefde in eerste provinciale. Een ander doel is de Beker van West-Vlaanderen, waar ik zover mogelijk wil geraken. Evident wordt dat niet, want de volgende ronde wacht het sterke Lauwe”, aldus de Ieperling, die actief is als HR-consultant bij Actief Interim.