Simon Buysse is bachelor en doet postgraduaat aan VUB: “Mijn studies hebben geen invloed op mijn sport”

Met het bachelordiploma bedrijfsmanagement-marketing-sales (hogeschool Vives) op zak volgt BCO-speler Simon Buysse nu een postgraduaat sport aan de Vrije Universiteit Brussel. Dankzij zijn topsportstatuut kon en kan hij studies en topsport combineren. Dat is handig, want: “Ik studeer graag.”

Aan Vives volgde Simon Buysse, in een spreiding van zesenhalf jaar, de bacheloropleiding bedrijfsmanagement-marketing-sales.

“Volledig in afstandsonderwijs studeren was het enige haalbare. Eens je in het ritme zit, valt die combinatie basketten-studeren mee”, zegt Buysse, die een topsportstatuut genoot. “In de gewone examenperiode had ik slechts één of twee examens. De rest kon ik apart afwerken. Op eigen tempo studeerde ik. De boeken had ik, de slides stonden online, ik kon er op tijd aan beginnen. Ja, het was een luxe dat ik geen grote examenperiode en geen aparte blokperiode kende. Ik pakte examen per examen aan.”

Unieke situatie

Voor een stageplaats en een onderwerp voor zijn bachelorproef informeerde Simon Buysse zich bij commercieel directeur Frederic Boulez (brouwerij Vanhonsebrouck). Buysse praatte niet alleen over Filou en Kasteel, twee bieren die de shirts van Oostende sieren, maar ook over de studiekansen.

“De mensen van de brouwerij waren heel meegaand, wat de haalbaarheid voor mij vergemakkelijkte. Voor hen was het ook een unieke situatie dat een sporter bij hen een stage kon doen. Het was trouwens een leuk stagetraject”, vertelt Simon Buysse. Zijn stage viel samen met zijn knieblessure van vorig seizoen.

“Mijn bachelorproef stond in principe los van mijn stage. Maar tijdens mijn stage in de brouwerij won ik al veel informatie in die ik voor mijn bachelorproef kon gebruiken. Voor mijn bachelorproef deed ik onderzoek naar de aanwezigheid van het biermerk Filou in de sportwereld. Daarbij besteedde ik grondig aandacht aan onder meer de sponsoractiviteiten, welke investeringen de brouwerij doet, waarom en hoe ze het doet, wat ze eruit haalt… De verantwoordelijken van Vanhonsebrouck hebben me door hun flexibiliteit enorm geholpen om de combinatie van werk en studies haalbaar te maken.”

Op campus en online

Vorige zomer studeerde Buysse af als bachelor. “Ik zocht snel iets dat voortbouwde op mijn eerste studierichting. De link tussen sponsoring en sport is heel interessant. En sluit bij mijn leefwereld aan. Daarom ga ik nu voor een postgraduaat Sport aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik doe de helft dit academiejaar, de andere helft het volgende academiejaar.”

“Bij de vakken zitten onder meer sportrecht (contracten, statuten, makelaars…) sportmarketing, visueel management (tv-rechten, sociale media…)… We krijgen ook les van gastdocenten met ervaring in de sportwereld. Je kan de lessen op de campus volgen, maar ze zijn achteraf ook online te bekijken. Ik schuif soms de lessen wat op, en ik probeer zeker examens in de play-offperiode te vermijden. Dan wil ik mijn volledige focus op basket leggen”, zegt Buysse, die als medestudenten onder meer Red Flame Justine Van Haevermaet (Reading FC) en de gewezen wielrenners Stijn Steels en Jan Bakelants heeft.

Planning en discipline

Van studiedruk heeft Buysse geen last. “Voor mij is dat geen zo’n grote opgave. Natuurlijk heb je planning en discipline nodig. En uiteraard hebben de studies een impact op mijn sociaal leven. Je kan niet alles doen. Maar door mijn studies kan ik niet minder op het terrein presteren of ben ik niet minder uitgerust. Mijn studies hebben geen invloed op mijn sport. In de zetel kan ik evengoed een studieboek lezen in plaats van een ontspannend boek. Dat maakt niet zoveel verschil.”

“Het is goed en handig om ook nog intellectueel bezig te zijn. Ik studeer graag. Ik ben tevreden dat ik tussen twee trainingen door of ‘s avonds met mijn hoofd kan bezig zijn. We hebben een druk bestaan, maar we hebben ook vrije tijd die je niet kan besteden aan drinken, feesten en citytrippen. Ik spendeer die vrije tijd aan mijn studies. Ik besef ook dat er nog een belangrijk leven na het basketbal volgt. Natuurlijk raad ik iedereen aan om een diploma te behalen.”

Naamsbekendheid

“De engagementen die de kasteelbrouwerij met verschillende sportsectoren aangaat, vormen voor mij ook een heel grote aantrekkingskracht. In eerste instantie lijkt de combinatie van bier en sport misschien wat vreemd, maar een sportevenement is het moment bij uitstek om alcohol te consumeren. Bier is ook een toegankelijk product. Tussen bedrijf en sportclub kan je een heel tof verhaal schrijven”, zegt Buysse.

De 25-jarige basketballer heeft de brouwerij ook een optimaliseringsvoorstel tot betere nationale naamsbekendheid bezorgd. Hij pleit voor een verbetering van de communicatie en de marketing.

“De kanalen op sociale media moeten op een meer gestructureerde manier ingedeeld worden. Op dit moment is er geen duidelijk overzicht hoe de producten en de activiteiten van de brouwerij aan elkaar gelinkt zijn. Daarnaast moeten die kanalen op sociale media meer gevarieerde en interactieve content delen, zoals recepten, wedstrijden en ervaringen van consumenten. Daarnaast moet Filou een nationale campagne organiseren om naamsbekendheid in het hele land na te streven.” (Peter Rossel)