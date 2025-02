Simon Buysse enige speler van Filou Oostende in selectie van Belgian Lions

Bondscoach Dario Gjergja heeft woensdag de selectie van twaalf Belgian Lions voor de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdag in de Dôme in Charleroi tegen Slowakije vrijgegeven. Van de selectie van zestien die vorige week bekendgemaakt werd, vielen Andy Van Vliet, Noah Meeusen, Siebe Ledegen en Archange Izaw Bolavie af.

Blijven over: Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Simon Buysse, Loïc Schwartz, Jonas Delalieux, Kevin Tumba, Hans Vanwijn, Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Thijs De Ridder, Retin Obasohan, en Jo Van Buggenhout.

Bij winst tegen hekkensluiter Slowakije is België zeker van een zesde opeenvolgende deelname aan het Europees kampioenschap. Na het duel tegen Slowakije volgt nog een verplaatsing naar Spanje (zondag). Met twee zeges in vier wedstrijden staan de Lions tweede in groep C, achter Letland, waartegen in november twee keer verloren werd. Van de acht groepen plaatsen de top twee en de vier beste derdes zich voor de eindronde, die van 27 augustus tot 14 september in Finland, Cyprus, Polen en Letland gespeeld wordt.