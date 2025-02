Simon Buysse bereidt zich voor op een bekerfinale: “Het is al van 2021 geleden dat we de cup wonnen”

De hit ‘Gie zie mien zeekapiting’ van Lucy Loes weergalmde na het eindsignaal van Filou Oostende-Antwerp Giants. Na twee spannende, maar geen hoogstaande halve finales hadden de Filous de Antwerpse rivalen uitgeschakeld. Filou Oostende speelt zondagnamiddag 9 maart in de COREtec Dôme tegen Leuven Bears de finale om de beker van België. Simon Buysse maakt enkele wijze bedenkingen.

In de terugmatch van de halve finales scoorden de Filous vlot en verdedigden ze strak. Na 25’ was het al 64-37. “Misschien liep het net iets te goed voor ons. Het verschil in het spelbeeld was misschien iets te groot”, probeert Simon Buysse de ommezwaai te verklaren. Antwerp Giants naderde tot 73-67, maar na een spannende en stressvolle slotfase won Filou Oostende met 81-71. “Op bepaalde momenten moesten we daar nog meer doorduwen. We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt. In aanval vonden we niet meer de juiste opties. We kregen langs alle kanten driepunters tegen. We zijn een klein beetje beginnen te relaxen, we losten even het gaspedaal en we gaven hen enige zuurstof. Ook maakten zij enkele ongelooflijke driepuntshots die je nooit verwacht. Vooral nummer 11, Foster! We hebben het een klein beetje losgelaten. We waren even de kluts kwijt en dan kan het rap gaan in basketbal. Dat was ons probleem in de terugmatch. Dan sloop er ook een beetje stress in de rangen. Gelukkig hebben we het over de streep getrokken. We zitten opnieuw in de finale en dat moeten we onthouden!”

Leren

Lange tijd leek er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Filou was dominant in alle spelonderdelen en dus de betere ploeg. Toch hadden ze in de allerlaatste minuut hun herstelde kapitein nodig om een oef te slaan. Pierre-Antoine Gillet scoorde op een oh zo belangrijk moment een bevrijdende bom. “Daarom zijn we heel blij dat hij terug is na een zware blessure. Hij is heel belangrijk voor ons. We hebben een heel jonge groep. Pierre is meer dan van goudwaarde”, beseft Simon Buysse. De ergernis om de gesmolten voorsprong staat toch in de schaduw van de vreugde om de dominantie in de 25 eerste minuten. De 17-0 in vier minuutjes, verspreid over het einde van het tweede kwart en de aanvang van het derde kwart, was heerlijk. “De goede minuten, die er zeker ook waren, moeten we meenemen. Eveneens moeten we leren uit de twaalf laatste minuten. In beide richtingen kunnen we veel uit die halve finale halen.”

Rechargen

Zondag 9 maart heeft de finale met opworp om 16.50 uur in eigen huis plaats. “Er is absoluut nog voldoende tijd om dit grondig voor te bereiden. Velen hebben eerst een verdiende break om even tot rust te komen. De buitenlandse spelers kunnen ook even naar huis. Dat doet hen deugd. Sinds augustus zijn ze hier alleen; dat is echt niet te onderschatten. Het is een nieuwe cultuur voor hen. Daarna kunnen we rechargen”, zegt Buysse die momenteel tot de Belgian Lions behoort. Hij is immers opgeroepen voor twee EK-kwalificatie-interlands en dat is al geleden van 2019. Een beloning voor zijn knappe regelmaat.

Corona-cup

Straks jaagt Filou Oostende op zijn 21ste beker van België. “De jongens die hier al langer zijn, weten dat het al even, neen, dat het al te lang geleden is dat we nog eens een beker wonnen. Daarom was het zo belangrijk dat we die finale bereiken”, benadrukt Simon Buysse. Iedereen verwachtte Kortrijk Spurs als tweede finalist, maar de Zuid-West-Vlamingen sneuvelden tegen Leuven Bears. “Het is wat het is. Het is voor ons gelijk wie er in de finale komt. Zo lang wij maar winnen, is het heel goed! Of wij favoriet zijn? Dat kan. Wanneer we ergens aankomen, zijn we vaak favoriet. We weten dat de bekercompetitie in het recente verleden (verloren finale in 2022 en 2023, uitgeschakeld in kwartfinales in 2024, red.) geen succesverhaal was. Het is al even (van 2021, red.) geleden dat we de beker wonnen. Laten we daarin verandering brengen. Ik herinner me nog die finale van 2021 tegen Kangoeroes Mechelen in een leeg Paleis 12. Het was immers een coronaperiode. Ik was toen geblesseerd. Ook was er dat shot van Jean Salumu in de finale van 2018 waardoor we tegen Bergen de beker na verlenging wonnen.”

Druk is niet nodig

Voor de allereerste maal heeft de finale om de beker van België in Oostende plaats. Deze première is iets om naar uit te kijken. “Ergens hebben we wel een thuisvoordeel. Wij kunnen ons trainingsritme aanhouden in dezelfde zaal. We voelen ons hier thuis. De fans zullen wel verdeeld zijn over beide teams. Toch is het iets als een voordeel. Hopelijk kunnen we dit toch als een voordeel nemen. We moeten ervoor zorgen dat het geen extra druk op ons legt, want dit is absoluut niet nodig. We moeten gewoon het voordeel nemen en er vol voor gaan”, benadrukt Simon Buysse.

In een echte basketzaal

Een zuurpruim zal misschien opmerken dat het niet eerlijk is dat Oostende thuis zijn finale speelt. “Misschien niet, maar dit is een beslissing van de liga. In andere landen is dat ook vaak zo. Final Fours worden op één bepaalde locatie gespeeld en dan is er een klein voordeel voor een club. In onze Belgische finale zullen beide ploegen blij zijn dat die finale nu in een basketzaal gespeeld wordt. Het is in Vorst Nationaal (een concertlocatie waar een parketvloer gelegd wordt en waar veel vorige finales plaats hadden, red.) ook niet altijd gemakkelijk voor de twee finalisten.”