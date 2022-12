Simon Bruynsteen kijkt vooruit met Rapid One: “Lessen trekken uit de nederlaag tegen Gullegem”

Rapid Langemark leed afgelopen weekend in tweede provinciale de derde nederlaag van het seizoen. Simon Bruynsteen hoopt dat zijn team zich weet te herpakken tegen Kortrijk Spurs.

Langemark had nog een eitje te pellen met Gullegem, maar zover kwam het niet (70-60). “Gullegem bezorgde ons in de heenronde de eerste competitienederlaag”, vertelt Simon Bruynsteen. “We wisten dat we daar geen cadeaus moesten verwachten en moesten opnieuw een nederlaag incasseren. We moeten vooral naar onszelf kijken en hieruit lessen trekken om zaterdag de match tegen Kortrijk aan te vatten.”

Cruciaal duel

Want dat wordt een cruciaal duel om voeling met de top van het klassement niet te verliezen. “Ook tegen Kortrijk hebben we iets recht te zetten. Onze heenmatch verloren we met klein verschil. Dat het een belangrijke match is voor het team, is zeker, al is het met deze competitieformule ver van duidelijk hoe de tabel er zal uitzien op de laatste speeldag.”

Voor Langemark zijn er ook verzachtende omstandigheden in te roepen. “Het uitvallen van onze kapitein Marijn Tiersoone was een aderlating voor het team. Door een knieblessure opgelopen in de heenmatch tegen Kortrijk moeten we Marijn tot het einde van het seizoen missen.”

Het blijft een vreemd seizoen voor Langemark. “Na een 1 op 3 bij de start van de competitie hebben we ons goed herpakt, eerst konden we het ongeslagen Zwevegem-Deerlijk een eerste nederlaag toedienen om daarna ook Desselgem een eerste nederlaag aan te smeren. Onze mooiste overwinning pakten we tegen Heuvelland waar we na verlengingen op de buzzer en met vier overgebleven spelers de winst alsnog thuis konden houden. Hoewel er nu een einde kwam aan onze reeks van vijf ongeslagen matchen mogen we best trots terugkijken op het eerst competitiegedeelte. Onze ambitie blijft zoals die voorheen was, we willen na de eerste competitieronde bij de eerste vier teams zitten. Verder dan die doelstelling moeten we op dit moment niet kijken. Elke wedstrijd zal van belang zijn.”

Zaterdag 17 december om 20.15 uur: Rapid Langemark – Kortrijk Spurs Four.