Simon Bruynsteen keert terug naar Langemark: “Voor mij voelt deze transfer een beetje als thuiskomen”

Na zes seizoenen verlaat Simon Bruynsteen Basket Poperinge. Hij keert terug naar het oude nest in Langemark. “Het voelt zeker een beetje als thuiskomen”, opent Bruynsteen. “Ik ben Rapid altijd blijven volgen en heb altijd contact gehouden met enkele spelers. Ik ben dan ook blij dat ik volgend seizoen kan deel uitmaken van hun ambitieuze project.”

Basket Poperinge kent momenteel een leegloop. Een specifieke reden waarom iedereen vertrekt, is er volgens Bruynsteen niet.

“Er is zeker geen ruzie. Ik denk dat het vooral een samenloop is van omstandigheden. Enkele spelers stoppen en anderen hebben de keuze gemaakt om ergens anders te gaan spelen. Maar het is wel zo dat we in eerste provinciale misschien net boven ons kunnen speelden.”

Geen stap terug

Dat de 28-jarige Poelkapellenaar volgend jaar in derde provinciale aan de slag gaat, ziet hij niet als een stap terug. “Het bestuur van Rapid heeft me heel vroeg gecontacteerd. We hebben samen gezeten en daaruit bleek dat de club heel ambitieus is voor volgend seizoen.

Vandaar dat ik mijn keuze heb gemaakt voor Langemark. Sinds enkele weken heeft de club ook Justin Parmentier aangetrokken, die eigenlijk gestopt was met basketbal. Ik heb nog met Justin samen gespeeld in Poperinge. Als je hem haalt en intussen ook al Gilles Cordenier getuigt dat wel van enige ambitie.”

Bij zijn terugkomst in Langemark zal het voor Simon zeker niet allemaal nieuw zijn. Hij kent nog enkele bestuursleden en in de huidige kleedkamer ontmoet hij ook opnieuw een jeugdvriend. “Ik ben Rapid altijd blijven volgen, dus nieuw zal het zeker niet zijn. De meeste spelers ken ik ook. Met Thijs Goethals zie ik zelfs iemand terug waarmee ik al van de kleuterklas samen basket.

We hebben een hele tijd samen gespeeld bij Rapid om uiteindelijk enkele jaren geleden beiden te vertrekken. Dat we nu opnieuw samen kunnen spelen met elkaar, in Langemark, maakt het wel wat extra speciaal”, besluit de medewerker van de jeugddienst van Langemark-Poelkapelle.

