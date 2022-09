Sijsele Two opent de vernieuwde competitie in eerste provinciale: “Behoud in eerste ronde afdwingen”

Voor- en tegenstanders konden niet anders dan zich verzoenen met het nieuwe competitieformat, maar de vragen over het verloop ervan blijven. Voor sommige ploegen is de eerste ronde belangrijker dan het vervolg en de ontknoping, zeker als je lijkt te strijden tegen de degradatie zoals bij Sijsele Two.

De bedoeling is in elk geval duidelijk: na afloop van dit seizoen moeten we terug naar reeksen van 14 ploegen. Op dit ogenblik zitten er bijna overal te veel ploegen in de reeks. Dat is dan weer te wijten aan de (voortijdige?) beslissing om geen teams te laten degraderen na afloop van het tweede coronajaar. Bij Sijsele voelen ze een bui hangen. “In de tweede ronde lijkt het moeilijker om dan nog weg te geraken van die degradatieplaatsen.”

Samen trainen

Het is kersvers coach Kurt De Buck (43), die overkomt van Oostkamp Three en een scherpe analyse maakt: “We kenden een heel moeilijke voorbereiding met tal van geblesseerden en de permanente wetenschap dat je in dienst van de One-ploeg werkt en dus spelers moet afgeven. Daardoor konden we op de trainingen te weinig samen spelen. Zaterdag staat echter al de eerste competitiewedstrijd geprogrammeerd, eentje dat we beter meteen winnen. Eigenlijk is het een vervroegde partij, omdat de kustploeg in januari geen thuiswedstrijden kan of wil afwerken.”

Vierde plaats

De Sijseelse oefenmeester is realistisch over de ambitie van zijn team: “Als we de degradatie willen ontlopen, lijkt het gemakkelijker om het behoud in de eerste ronde af te dwingen. Drie ploegen moeten we daarvoor achter ons houden. Lukt het, dan zijn we zeker van een rustig vervolg. Als dat niet lukt, komen we ook de ploegen uit de andere, zuidelijke reeks tegen. Die lijken me sterker, zodat het erop aankomt om nu te mikken op de sterkst mogelijke samenstelling van ons team.”

Ploeg uitbouwen

De Buck coacht voor het eerst op het hoogst provinciale niveau en wil daar graag blijven. “Hopelijk ben ik vertrokken voor een periode met Sijsele en kunnen we, samen met Lander Maus en zijn U21-team, iets uitbouwen. Ik reken ook op jonge One-spelers, zoals Ruben De Baene, Colin Arschoot en Viktor Buysse om ons af en toe te komen versterken. Ik ben er zeker van dat we dan een sterke ploeg hebben om onze plek in eerste provinciale veilig te stellen.” (MD)

Zaterdag 24 september om 20.30 uur: Middelkerke One – Sijsele Two.