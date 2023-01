Sijsele op zoek naar coach en in gesprek met Racing Brugge: “Iedereen weet dat er iets moet gebeuren”

Vorig jaar kon Sijsele One zich lang handhaven in de top van het klassement van TDM2, dit seizoen wil de trein maar niet op de rails geraken. Vóór Nieuwjaar werd amper drie keer gewonnen, waardoor de degradatieplaatsen nooit veraf waren. Of het tij dit seizoen nog gekeerd kan worden, is maar zeer de vraag. Dat de club er weldra anders uit zal zien, lijkt onafwendbaar: er is gepraat met Racing Brugge en coach Tibo T’Joncke haakt straks af.

De bekende tegenslagen hoeven we nauwelijks nog op te sommen: blessures en bijbehorende langdurige onbeschikbaarheden. Tibo De Coessemaeker had de ‘transfer’ van het jaar kunnen worden, maar blijft met grote vragen zitten over zijn kansen om weer op een terrein te staan. Zijn gedoodverfde vervanger, Jelle Van Ryckeghem, is ook al maanden aan het revalideren.

Daarnaast waren zowel Leigh Enobakhare, Donny Dewulf en Julian Delplancq meerdere weken out.

En tot overmaat van ramp gingen enkele spannende wedstrijden met het kleinste verschil verloren.

Toch sijpelde er vorige week goed nieuws binnen. “Ik was er als de kippen bij toen bekend geraakte dat de spelers van het failliete Merelbeke Hawks elders aan de slag konden”, zegt voorzitter Yvan De Craemer. “We contacteerden Arman Khodadadzade en die komt per direct onze groep versterken.”

“Een 1-2 speler met een goed shot”, licht coach Tibo T’Joncke toe. “Het is een 21-jarige Nederlander, die psychologie studeert aan UGent. Ik beschouw het vooral als een extra rotatie. Uiteraard mist hij matchritme, maar op de eerste trainingen liet hij alvast een goeie indruk na.”

Ook over coach T’Joncke zelf viel er nieuws te rapen. “Aan het einde van het seizoen verlaat ik Sijsele, vooral om professionele redenen. Het lijkt erop dat ik op het werk (Topsporthal Gent, red.) meer verantwoordelijkheid zal krijgen, waardoor er tijdens het weekend en ‘s avonds minder vrije tijd overblijft. Daarin wil ik vooral ook mijn zoon volgen, die U18 speelt en stilaan zijn neus aan het venster steekt van fanionbasket.”

Voorzitter De Craemer verliest daarnaast ook assistent-coach Lander Maus, die bij Gentson een U18 op niveau 1 gaat coachen.

‘Racing Sijsele?’

En dan zijn er nog de gesprekken met Racing Brugge over een eventuele samenwerking.

De Craemer: “Het woord ‘fusie’ wil ik zeker nog niet in de mond nemen. We hebben de eerste gesprekken achter de rug en hebben binnen ons bestuur het licht op groen gezet voor verdere samenwerking. Iedereen weet dat er ‘iets’ moet gebeuren. Dat iedereen in de eigen vijver blijft vissen, is niet langer houdbaar. Ook een derde ploeg blijft welkom om op verkenning te gaan. Wellicht beginnen we met een samenwerking bij de jeugd en kunnen we van daaruit groeien naar fanionbasket op alle niveaus.” (MD)

Zondag 15 september om 14.30 uur: Sijsele One – KBGO Finexa Basket@Sea One