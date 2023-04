Sijsele One vermijdt degradatie na moeilijk seizoen

Er moet een zucht van opluchting door Sijsele gegaan zijn toen het de uitslag in Quaregnon vernam. Met een monsterzege is het team van coach Tibo T’Joncke zeker van het behoud. Een seizoen vol tegenslag en gebrek aan een tikkeltje meeval kent alsnog een happy end.

Alles lijkt de voorbije weken te lukken voor Sijsele One. Tegen Quaregnon werd de ruimste zege van dit seizoen (57-96) neergezet, waardoor de mathematische zekerheid over een verlengd verblijf in TDM2 een feit is.

“Met een vijf op zeven hebben we ons uit de onderste regionen gehesen, maar we willen meer”, zegt coach Tibo T’Joncke. “Met de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Aarschot en een verplaatsing naar hekkensluiter Kangoeroes Mechelen Two is zelfs de negende plaats nog haalbaar.”

De verwachtingen voor aanvang van het seizoen waren iets hoger dan wat er in de tabellen zal komen. “Het hele seizoen door hadden we af te rekenen met al te veel blessurelast. Dan heb ik het nog niet eens over de voortdurende onbeschikbaarheid van Tibo De Coessemaeker en Jelle Van Ryckeghem, maar ook over de blessures van Leigh Enobakhare, Viktor Buysse, Donny Dewulf, Julian Delplancq en anderen.” (MD)

Zaterdag 22 april om 20.15 uur: Sijsele One – Aarschot One.