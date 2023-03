Sijsele One staat voor de weken van de waarheid: “Degradatie zou dramatisch voor ons zijn”

Het goede gevoel keerde snel terug bij Sijsele One. De zege tegen Willebroek deed enorm veel deugd na vier nederlagen. Toch zijn de mannen van coach Tibo T’Joncker er nog niet. De komende weken wachten enkele tegenstanders die ook de degradatie willen ontlopen. Dit weekend, bijvoorbeeld, wacht Asse-Ternat, dat de Sijseelnaren in de heenronde versloeg met een miniem verschil.

Je hoeft het Ruben De Baene niet vóór te zeggen, want hij beseft als geen ander dat er best gewonnen wordt. “Iedereen weet dat het wellicht tot op het einde spannend zal blijven. Als we zo snel mogelijk onder die druk uit willen komen, dan kunnen we beter winnen tegen alle ploegen die in onze buurt staan, te beginnen tegen de Vlaams-Brabanders.”

Groepsgeest

Ondanks het moeilijke seizoen blijft de sfeer in de groep best goed. “Op de vorige speeldag, twee weken geleden tegen Willebroek, krabbelden we in het slotquarter recht. Eindelijk deden we de dingen die we daarvoor ook hadden kunnen en moeten doen. Na de wedstrijd trokken we uitzonderlijk meteen naar de kleedkamer om er een evaluatie te maken van alle goeds dat we samen gerealiseerd hadden. Daar knelde het schoentje dan ook: mentaliteit en inzet. Niemand zal betwisten dat we over een getalenteerde groep beschikken. Het is zelfs zo dat iedereen individueel beter geworden is en dat ook wou etaleren, waardoor er minder hard voor het team gewerkt werd.”

Onzekerheid

“Een degradatie uit de nationale reeksen zou dramatisch zijn voor de jongeren”, gaat de Sijseelse guard verder. “Het zou betekenen dat veel van die jongeren, waaronder ikzelf, op een niveau moeten spelen dat te laag is voor hun kunnen. Bovendien kijken we met een bang hart naar het volgende seizoen, ook als we ons wél in die nationale reeksen handhaven. De versterking voor onze ploeg blijft uit en hoe langer dit duurt, hoe meer we vrezen dat volgend jaar nóg lastiger wordt. Ik hoor van alle kanten hoe moeilijk het wordt om nieuwe spelers te halen. Omdat het onzeker blijft of we die degradatie ontlopen, twijfelen spelers om hun handtekening voor volgend seizoen te zetten. Ik heb daar regelmatig gesprekken over met de voorzitter en Gunther De Pauw, die de ploeg volgend jaar zal coachen.”

Hoop en vertrouwen

Rest natuurlijk nog de vraag hoe het zover is kunnen komen? “Het lijkt onbegrijpelijk. Na een passage van twee jaar tweede klasse waren we een subtopper in derde, vrijwel met dezelfde groep als de huidige. We kenden behoorlijk wat pech en we vergaten sommige wedstrijden af te maken. De net-niet games zijn bijna niet meer te tellen. Dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Het publiek blijft weg, de sfeer lijdt eronder, enkele spelers willen het forceren en op het einde verlies je nipt, maar blijf je puntenloos. In mijn glazen bol zie ik echter een goed seizoenseinde en het behoud in TDM2.” (MD)