Sijsele One in rol van underdog tegen Oostkamp One: “Onze verdediging is problematisch”

Een week na het onderlinge duel van de respectievelijke Two-ploegen is het aan de ‘grote mannen’ om de klassieker in TDM2 (derde nationale) te beslechten. Of de Sijseelse One even goed kan doen als zijn Two, is echter zeer de vraag. Oostkamp is goed op dreef, Sijsele lijkt een schim van zichzelf en zoekt vooral naar standvastigheid en enkele zeges.

Het moet gezegd: Sijsele zit in de hoek waar de klappen vallen en sukkelt al het hele seizoen met tal van blessures. Dat Tibo De Coessemaeker en Jelle Van Ryckeghem nog een hele tijd out zijn, is ondertussen bekend. Ook Leigh Enobakhare en Donny Dewulf misten echter meerdere wedstrijden of speelden maar aan de helft van hun mogelijkheden. “Momenteel gaat het stilaan de goeie kant uit met die enkels van me”, aldus laatstgenoemde. “Maar je kunt er onmogelijk naast kijken dat we enorm veel blessureleed te lijden hebben.”

In eigen boezem kijken

Dewulf legt echter meteen ook de vinger op een andere wonde: “Defensief zitten we met een groot probleem. Verdedigen is namelijk niet zozeer een kwestie van talent, maar veeleer van wilskracht en mentaliteit. En daaraan wil het wel eens mangelen, ook al doen de coaches er alles aan om dat op te krikken en zorgen ze keer op keer voor veel afwisseling op de trainingen. Iedereen moet echter even voor de spiegel gaan staan en vooral zichzelf beoordelen in plaats van de anderen. Basketbal is een ploegsport, maar alles begint bij je eigen ingesteldheid.”

Opsteker

Daar lijken ze bij Oostkamp voorlopig weinig last mee te hebben. “We speelden een schitterende wedstrijd tegen leider Comblain, ongetwijfeld titelkandidaat nummer één”, analyseert ploegmanager Philip Meulebrouck de partij van vorige zaterdag. “De hoop op een stunt kwam ei zo na uit, maar in de slotminuut en na enige onduidelijkheid gingen we nipt onderuit. We stapten echter met een goed gevoel het terrein af en kijken uit naar de moeilijke verplaatsing naar de buren van Sijsele. Wat daar precies aan de hand is, weet ik niet. We mogen ze echter niet onderschatten. Hopelijk is iedereen zich daar bewust van, want cadeautjes verwacht ik zeker niet om in de subtop te blijven.” (MD)

Zaterdag 26 november om 20.15 uur: Sijsele One – Oostkamp One.