Sijsele One begint aan de rush naar de redding

Met nog vijf speeldagen te gaan, kijkt Sijsele One angstvallig naar onder. De mannen van coach Gerrit Major, die een plaats in de absolute top werden toegedicht, hebben nog enkele zeges nodig om het behoud in top division two veilig te stellen. Het programma oogt echter weinig geruststellend met dit weekend een verplaatsing bij rechtstreekse concurrent Stevoort op het menu. Verschillende bronnen geven verschillende meningen over het aantal dalers, maar algemeen wordt ervan uitgegaan dat twee ploegen zakken. “In dat geval zitten we in de absolute gevarenzone”, weet Ruben De Baene. “Vraag is hoe het zover is kunnen komen?”

Verklaringen

Hij geeft zelf een eerste aanzet: “In tal van wedstrijden kwamen we ruim op voorsprong, maar we toonden nooit karakter en identiteit om zulke matchen naar onze hand te zetten. Als het iets minder goed gaat, geraken we moeilijk uit dat dal en soms gingen we daarna zelfs zwaar de boot in.” Dat gebeurde blijkbaar ook in de heenwedstrijd tegen Stevoort? “We kenden die ploeg nauwelijks, maar ze hebben nogal wat shotters van buitenuit. Toen hun jonge spelverdeler vier driepunters op een rij scoorde, hadden we geen antwoord meer.”

Vijf krakers

“Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat we revanche willen tegen de Limburgers. We willen vooral tonen wat we kunnen. Dat zijn we verschuldigd aan onze coach, Gerrit Major, die na één jaar alweer afscheid neemt. Ik kon het nochtans goed vinden met hem, maar ik vrees dat hij snel doorhad dat het dit seizoen anders zou lopen dan verwacht.” De resterende opdrachten zijn niet geruststellend. “Na Stevoort volgt Waterloo, waarvan mijn vader Nico zegt dat dit de enige ploeg is die we niet aankunnen. Maar ik denk daar anders over”, maakt hij zich sterk. “Daarna zou ik eindelijk nog eens een derby willen winnen tegen Oostkamp, ploeg in vorm. Met de must win tegen Ninane en de afsluiter tegen Nijvel zit ons seizoen erop en kunnen we hopelijk terugblikken op een happy end.” (MD)

Zondag 16 maart om 18.15 uur: Stevoort One – Sijsele One.