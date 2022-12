Servaas Buysschaert maakt wellicht straks zijn heroptreden: “Nog beker-appeltje te schillen”

Lang genieten van de Europese topprestatie bij Galatasaray was er niet. Dit weekeinde strijdt Filou Oostende in de kwartfinales van de beker van België tegen Limburg United, vrijdag in Hasselt, dinsdag thuis in de COREtec Dôme.

“Het kriebelt om na een revalidatie van zeven weken opnieuw te basketten”, bekent Servaas Buysschaert, die tijdens deze periode commentator was bij de livestream van Filous BNXT League-thuiswedstrijden. “Maandagochtend heb ik een eerste keer met de ploeg meegetraind, in blokjes van vijf minuten en met tape rond de knie. Het ging goed. Ja, er is een kans dat ik tijdens de twee komende bekerduels heroptreed. Dat hangt van de coach af. Misschien tweemaal vijf minuten in de heenmatch?”

Finaleherinnering

“We hebben nog een beker-appeltje te schillen met Limburg United”, roept Servaas Buysschaert de verloren bekerfinale van maart 2022 in herinnering. “Nu mogen ze ons niet in de kwartfinales uitschakelen! Wij kennen allemaal de bekerformule met die heen- en terugmatchen. Dat zullen we nog eens goed aan onze Amerikanen, die hiermee niet vertrouwd zijn, uitleggen.”

Limburg United is een grote concurrent voor de landstitel

Zonder Serron

Medio november won Oostende thuis tegen Limburg United. “Die avond misten ze hun point guard. Ze creëerden toen heel weinig. Oostende was goed, maar het slabakte naar het einde van de match”, vat Buysschaert dat competitieduel kort samen. “Straks bekampen we een ander Limburg United. Stein en De Zeeuw zijn terug. Serron is out, maar een nieuwe Amerikaan, Myles Cale, meldt zich al. Op zich is het een pluspunt dat we eerst in Hasselt spelen. Als je nog iets op punt zou moeten zetten, kan je dat in de beslissende terugwedstrijd thuis doen”, weet Buysschaert die even stil wordt bij de zware knieblessure van ex-Oostendenaar Quentin Serron. “Ik heb in mijn haar gekrabd toen ik dat slechte nieuws vernam. Hij heeft zijn kruisbanden gescheurd, precies wat ik voor mij in Charleroi gevreesd had. Seizoen wellicht voorbij. Zo erg voor hem. Zeven jaar basket ik al in Oostende en natuurlijk heb ik hem hier gekend. Ik ken hem ook van in de nationale ploeg. We komen goed overeen. Je weet niet wat je moet zeggen aan een speler die zo’n zware blessure opliep. Het is echt niet goed dat je zoiets moet meemaken.”

Statement maken

Buysschaert is op zijn hoede. “Limburg United is zeker een gevaarlijke tegenstander, het is een grote concurrent voor de landstitel en dus ook voor de beker van België. We moeten de komende dagen een statement maken: tonen dat we tegen hen in welke omstandigheden en om het even wanneer kunnen winnen.” (PR)