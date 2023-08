Seppe D’Espallier trekt naar nieuwkomer Kortrijk Spurs

Nieuwkomer in de BNXT League, Kortrijk Spurs, heeft Seppe D’Espallier aangetrokken. D’Espallier speelde de voorbije twee seizoenen bij de Antwerp Giants.

De nu 24-jarige D’Espallier is een jeugdproduct van de Leuven Bears, de ploeg waarmee hij ook zijn eerste stappen zette als profbasketter. Hij werd in 2020 verkozen tot ‘Belofte van het jaar’. Van Leuven maakte hij in 2021 de overstap naar Antwerp dat toen Christophe Beghin als coach had. Bij Kortrijk wordt het nu een weerzien met zijn coach van twee seizoenen geleden. Beghin begint er immers aan zijn tweede seizoen als head coach.

D’Espallier is een 1m97-grote vleugelspeler en shooting guard. In zijn twee seizoenen in Antwerpen kon hij zich nooit echt doorzetten. In het eerste seizoen speelde hij 13 minuten per match, waarin hij 3,2 punten scoorde. Vorig seizoen liet hij statistieken van 11 minuten en 2,3 punten per wedstrijd optekenen. D’Espallier trekt als bekerhouder naar Kortrijk. Met Antwerp Giants veroverde hij de trofee in de finale tegen Oostende. Hij speelde toen drie minuten mee en scoorde twee punten.

Kortrijk begint in september aan zijn allereerste seizoen in de BNXT League. Het is de eerste nieuwe ploeg in de eerste klasse sinds Limburg United in 2014/15.