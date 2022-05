Seniorploeg BBC Oudenburg blijft bestaan: Samenwerking met Basket@Sea zorgt voor nodige spelers

BBC Oudenburg werkt volgend seizoen samen met Basket@Sea om de seniorploeg in derde provinciale van het nodige aantal spelers te voorzien. Voorzitter Johan Calmeyn herademt en blikt vooruit.

“Tijdens de desastreuze coronaperiode werden niet alleen het aantal matchen en trainingen soms tot nul herleid”, zegt Calmeyn. “Er viel ook een pak contacten binnen het basketwereldje terug op een dieptepunt. Voor ploegen die afhankelijk zijn van aangroei van buitenaf was het des te moeilijker. Zo ook voor Oudenburg, dat traditioneel op instroom uit de regio moet rekenen voor zijn seniors. Voor de corona hadden we zicht op 28 spelers voor de seniors, de U18 en de U21. Tijdens corona keken jongeren en seniors noodgedwongen uit naar andere ontspanningsmogelijkheden, er kwam veel tijd vrij en een pak sporters keerde niet meer terug naar de club. Alle plannen vielen in duigen en er ontstond een cascade van afhakers, die de ene ploeg na andere met zich meesleepte.”

De seniorploeg moest het doen met een minimumbezetting, tot grote onvrede van coach Filip Goddaert, die evenwel de club trouw bleef. Toen na het afgelopen seizoen ook nog enkele spelers aangaven te willen stoppen, werd het heel moeilijk en kwam het voortbestaan van de seniorploeg in gevaar.

“Toen het nieuws bekend werd dat KBGO voor een van zijn landelijke jeugdploegen op zoek was naar een extra match in een provinciale reeks, moest deze kans gegrepen worden. De contacten werden gelegd met voorzitter Chris Jonckheere van Basket@Sea. De landelijke U18-ploeg van KBGO zal bij de jeugd blijven spelen, maar ook extra ervaring opdoen in derde provinciale. Er blijven nog een viertal spelers van Oudenburg over. De ploeg zal gecoacht worden door Philip Wintein. De Basket@Sea-spelers behouden twee aparte U18-trainingen in Oostende. Op vrijdag wordt gezamenlijk getraind in Oudenburg, waar ook de thuismatchen afgewerkt worden.”

Voorzitter Calmeyn kijkt alvast uit naar dit boeiende project. (BV)