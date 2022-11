Selectie Belgian Cats kleurt West-Vlaams voor interland tegen Noord-Macedonië

Rachid Meziane, de bondscoach op interimbasis van de Belgische basketbalvrouwen, heeft woensdag zijn selectie van twaalf speelsters bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië, donderdag om 20.30 uur in de Sportoase in Leuven.

De zeventienjarige Nastja Claessens (Waregem) is de nieuwkomer in de kern. Julie Allemand (Lyon) geraakte niet op tijd fit voor deze window met een enkelblessure.

Voor de wedstrijd van zondag tegen Bosnië wordt de selectie later deze week bekend gemaakt.

De Belgian Cats moeten winnen van Noord-Macedonië om op koers voor het EK te blijven. In november vorig jaar verloren de Belgische vrouwen in hun eerste voorrondewedstrijd met 87-81 in Bosnië. De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes stoten door naar het EK.