Seizoen zit erop voor Bruce Minne en Basket SKT Ieper One: “Het was een jaar met heel veel ups en downs”

Basket SKT Ieper One heeft de eerste ronde van de play-offs in Top Division One niet overleefd. Het werd in twee wedstrijden uitgeschakeld door de buren van Kortrijk Spurs One. Coach Bruce Minne maakt een balans op en blikt ook al vooruit.

Basket SKT Ieper One eindigde als zevende in de competitie en kreeg in de eerste ronde van de play-offs in tweede klasse een West-Vlaamse derby voorgeschoteld tegen Kortrijk Spurs, dat als tweede geëindigd was.

Ieper verloor vrijdag nipt in Kortrijk en ook zondag ging het in eigen huis onderuit tegen de Spurs. “We werkten in de thuismatch aan een dramatisch percentage af”, vertelt coach Bruce Minne meteen over de tweede wedstrijd. “In de eerste helft wisten we dat nog te compenseren met een superverdediging. Maar het derde quarter was een ramp. We zagen Kortrijk tot 19 punten voorsprong uitlopen, waardoor de kopjes naar beneden gingen.”

“We herpakten ons echter op een fantastische manier en kwamen zelfs een punt op voorsprong met een kolkende zaal achter ons. Kortrijk eindigde de partij echter met een 8-27-tussenspurt zodat het seizoen voor ons erop zat.”

Vreemd seizoen

Het werd een bijzonder vreemd seizoen voor Basket SKT Ieper One. Nieuwe spelers die voor het einde van vorig jaar nog vertrokken door de onzekerheid over corona en een golf aan blessures maakten het niet gemakkelijk werken.

“Met Robin Mestdagh erbij of moest Lars De Lepeleire niet uitgevallen zijn, hadden we tegen Kortrijk misschien één van de twee wedstrijden wel kunnen winnen. Dat zou voor een heel andere situatie gezorgd hebben en enorm veel druk op onze tegenstander gelegd hebben. Maar in sport telt dat allemaal niet… Die laatste match tegen Kortrijk is eigenlijk een perfecte samenvatting van ons seizoen met heel veel ups en downs. In januari stonden we nog aan de leiding, terwijl we in februari zelfs niet meer dachten dat we de play-offs konden halen. We werden uiteindelijk nog zevende en hebben het Kortrijk lastig gemaakt.”

Coach Bruce Minne kijkt meteen al richting volgend seizoen. Hij blijft als trainer aan boord en hoopt opnieuw heel competitief te kunnen zijn in Top Division One.

Al zeven namen

“We hebben ondertussen al zeven namen die we kunnen bevestigen: Devacht, D’herck, Mertens, Mestdagh, Schepens en Fall blijven bij de ploeg. Daarnaast hadden we al oude bekende Robin Spaens die de ploeg opnieuw vervoegt. Het bestuur is nog druk in de weer om twee grote spelers binnen te halen.”

“De ambities blijven altijd hetzelfde. We willen opnieuw zo hoog mogelijk eindigen, om thuisvoordeel te hebben in de eerste ronde van de play-offs”, besluit de coach.