Schade bij Racing Brugge door gebrekkige communicatie: “Brokken lijmen en rust terugbrengen”

Het transferseizoen begon dit jaar nog vroeger dan de voorbije jaren. Het lijkt erop dat Racing Brugge hierdoor in snelheid gepakt werd en niet klaar was voor heldere communicatie en samenhangend beleid. Een mededeling van de voorzitter werd niet in het juiste perspectief gezet en zorgde voor enige paniek. Dat er schade uit voortvloeit, lijkt duidelijk. Wat er nog te redden valt, moet zeer binnenkort blijken.

Eerst even enkele feiten op een rij. Voorzitter Bart Deckmyn kwam vorige week donderdag op de training langs om aan de spelers van de One- en de Two-ploeg mee te delen dat het budget voor het volgende seizoen nog niet was opgemaakt en er bijgevolg aan geen enkele speler beloftes kon gedaan worden. Wat er daaraan exact nog toegevoegd werd, is onduidelijk. Vast staat wel dat die ietwat vage mededeling tot paniek leidde bij enkele spelers. Zij hadden schijnbaar de perceptie dat er ‘geen budget’ zou zijn.

“Ik bedoelde alleen maar dat we nog niet klaar waren met sponsoring en de bijhorende budgettering voor het volgende seizoen”, verklaart voorzitter Deckmyn zich nader. “Het kwaad was echter geschied en er ontstond een eigen verhaal dat erop neerkwam dat Racing geen geld meer had. Dat is echter pertinent onjuist. Eigenlijk is er zelfs niets aan de hand, maar we zijn in snelheid gepakt door de vroege transferperiode”, zegt Bart Deckmyn.

“Zaterdag hebben we al geprobeerd om de spelers hiervan te overtuigen en de reactie in de wedstrijd tegen Kortrijk Spurs was uiterst positief. De volgende dagen en weken zal het er echter op aankomen om de brokken te lijmen en de rust in de club terug te brengen.”

Vaste kern

De Brugse voorzitter is hierin mogelijks iets te optimistisch, want enkele belangrijke spelers en de coach kozen ondertussen eieren voor hun geld.

“Dat Wim Geldhof zijn kans op een hoger niveau zou wagen, was ondertussen bekend”, wil Ryan Surmont kwijt. “Al jaren is onze groep zowat ongewijzigd. Ieder jaar vertrekt er wel iemand, maar meestal zeggen we in koor: ik blijf als de anderen blijven. Dat werkte iedere keer, waardoor we al die jaren met een bijna ongewijzigde kern speelden. Dat is nu niet anders. Maar ik vrees dat het nu niet meer lukt.”

Vertrekkers

Surmont zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Zaterdag vroeg het Racing-bestuur de spelers om geen overhaaste beslissingen te nemen en eventuele transfergesprekken voor zich uit te schuiven. Dat budget zou wellicht wel rond geraken.

Jammer genoeg was dat al te laat voor Maarten Viaene, die al een overeenkomst met Sgolba Aalter sloot. Ook coach Alain De Clippel houdt het na amper één jaar al voor bekeken. “Die verwarrende communicatie en die onduidelijkheden deden voor mij de deur dicht. Ik neem het aanbod van Knesselare, waar ik al jeugdcoach was, met beide handen aan. Jammer, want ik vond bij Racing een fantastische groep en spelers die wederzijds respect toonden.” (MD)

Zaterdag 4 februari om 20.45 uur: Racing Brugge One – Gent-Oost Eagles One.