Sanne Desplenter vol vertrouwen naar EK U20: “We geraken op elkaar ingespeeld”

Zaterdag start in Litouwen het Europees kampioenschap basketbal U20 voor vrouwen. België neemt het in de groepsfase op tegen Letland, Turkije en Italië. Een van de smaakmakers bij de Young Cats is de Waregemse Sanne Desplenter.

Drie streekgenotes maken deel uit van de twaalfkoppige selectie van coach Philip Wolk. De Deerlijkse Nastja Claessens en de Waregemse Emma Vindevogel en Sanne Desplenter, het afgelopen seizoen allen nog aan de slag bij ION Basket Waregem, nu enkel nog Sanne Desplenter.

Trainingskampen

Sanne maakte al indruk tijdens de voorbereidende wedstrijden. De studente Culinary Arts gaat dan ook met vertrouwen richting Litouwen. “We zijn al in mei begonnen met de voorbereidingen met onder meer negen oefenwedstrijden”, opent de 20-jarige Sanne Desplenter, die bij Waregem vorig seizoen helemaal ontbolsterde. “We hebben er heel wat trainingskampen opzitten met bijhorende oefenwedstrijden die begonnen in Portugal. Eerst nog zonder Nastja Claessens met deze relatief nieuwe ploeg. Het was een beetje zoeken om de kwaliteiten bij iedereen tot hun recht te laten komen, maar op de laatste oefenwedstrijden was duidelijk dat we er zullen staan. We zijn alvast, met de definitieve selectie, met een zege tegen Israël kunnen eindigen, een mooie opsteker om het tornooi zaterdag aan te vatten. We geraken beter en beter op elkaar ingespeeld.”

“Bij mij lukten mijn shots aanvankelijk niet, maar daarna kon ik toch mijn scorende bijdrage (14 punten) leveren. We konden dit tweeluik tegen Israël, ook aanwezig op het EK, winnend afsluiten nadat we terugvochten.”

Top Division

“We beginnen zaterdag meteen tegen een lastige tegenstander. Letland zal geen eenvoudige klus worden, maar winnen is zeker niet onmogelijk. Italië zal de moeilijkste opponent worden. Maar we hebben er alle vertrouwen in. Ik amuseer me superhard bij deze groep. Ondertussen kennen we elkaar al heel goed, ook van de wedstrijden in Top Division waar we tegen elkaar spelen. Hier sta ik soms op de 1 en de 2 positie, wat mij allebei wel ligt. Ik heb er alvast heel veel zin in”, aldus Sanne Desplenter. (ELD)