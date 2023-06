Sam Van Rossom keert terug naar Filou Oostende: “Ik kom zeker niet naar hier om maar wat uit te bollen”

Daags na de BNXT-finale stelde Filou Oostende in het Bierkasteel van brouwerij Vanhonsebrouck, de thuishaven van naamsponsor Filou, zijn eerste aanwinst voor de volgende competitie voor: spelverdeler Sam Van Rossom (37, 1m88).

Sam Van Rossom kwam in 2005 van De Pinte naar Oostende. De jonge Gentenaar baskette drie seizoenen bij Oostende. Hij behaalde twee landstitels (2007 en 2008) en één beker van België (2008). In die drie seizoenen bij Oostende verdiende hij ook drie individuele onderscheidingen, Belofte van het Jaar (2006) en Speler van het Jaar (2007 en 2008). Nadien volgde een periode van vijftien seizoenen in het buitenland: bij het Italiaanse Pesaro (2008-2010), het Spaanse Zaragoza (2010-2013) en de Spaanse topper Valencia (2013-2023) waarmee hij een Spaanse titel (2017) en twee keer de Eurocup (2014 en 2019) won. Eind november 2022 blesseerde Van Rossom zich aan de knie. Na een operatie is hij aan het einde van zijn revalidatie.

Eerste optie

“Mijn profcarrière is gestart in Oostende. Wanneer ik besliste terug te keren naar België, was Oostende uiteraard mijn eerste optie. We kwamen relatief gemakkelijk tot een akkoord. Ik ben blij hier terug te zijn. Oostende was en is altijd een ambitieus project. Dat ze ook Europees willen meedoen, is eveneens een belangrijke factor voor mij. Terugkomen naar Oostende lijkt de meest voor de hand liggende optie voor mij, het is ook de mooiste optie!”

Stoppen na een half seizoen blessureleed: daarin had Sam Van Rossom geen zin. “Dat zou me een wrang gevoel geven. Ook dat is een reden van mijn terugkeer. Het is natuurlijk leuker om als actief speler te kunnen eindigen”, zegt Van Rossom. “Ik ben heel dicht bij het volledig herstel van die knieblessure. Dat mag geen enkel probleem zijn. Ja, ik ben gezond als 37-jarige. Iedereen maakte in zijn carrière wat akkefietjes mee. Blessures links en rechts behoren eenmaal tot de topsport. Ik probeer me zeker nog minstens een jaar volle bak te verzorgen om altijd op en top op de wedstrijden te staan”, zegt Van Rossom, die voor één jaar een contract tekende bij Oostende. “Ik heb nog altijd veel zin om verder te spelen en ambitie om de doelen te bereiken. Sinds drie jaar neem ik het jaar per jaar. Op het einde zien we dan wel. Voor alle duidelijkheid: ik kom niet naar hier om uit te bollen. Het competitieve Oostende is een club waar de mensen verwachten dat je wint. Die positieve druk is leuk” klinkt het nog.