Sam Van Rossom is opnieuw lange tijd out met knieproblemen

Sam Van Rossom staat bij Valencia enkele maanden aan de kant met een zware blessure aan de rechterknie. Dat maakte zijn club bekend op haar website. De Belgische basketballer, die vorig jaar op vraag van zijn club afscheid nam van de Belgian Lions, kondigde op Instagram aan “hard te zullen werken om zo snel mogelijk terug op het veld te staan”.

De 36-jarige Van Rossom zal volgende week geopereerd worden. Het is niet de eerste keer dat hij sukkelt met de knieën, hij onderging al verschillende operaties in het verleden.

“Dit is een harde klap”, aldus de spelverdeler op sociale media. “Maar door pijn aan de knie kan ik voorlopig niet meer op het terrein staan. Bedankt voor alle steun, die waardeer ik enorm.”

De blessure komt net op een moment waarop Van Rossom uitstekend op dreef was. Dinsdagavond was hij in de topper in de EuroLeague tegen Real Madrid nog topschutter voor zijn ploeg met 17 punten. Hij zit in de sterkste Europese clubcompetitie aan een gemiddelde van 9 punten per match.

Van Rossom speelt sinds 2013 voor Valencia. Dat vroeg hem vorig jaar te stoppen als international door de drukke EuroLeague-kalender. De Gentenaar stemde in en kreeg zo een nieuw contract van een seizoen.