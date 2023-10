Sam Lambrecht tevreden over nieuwe stap bij SKT Ieper: “Heb me snel kunnen aanpassen”

Na vijf speeldagen draait SKT Ieper One mee bovenin in groep A van Top Division One. Komend weekend is er geen wedstrijd, maar daarna volgt een tweeluik met de bekermatch tegen Melsele op woensdag en de competitiematch tegen Falco Gent.

Sam Lambrecht (24) is een van de nieuwkomers in Ieper. “Ik kom uit Nieuwpoort en speelde mijn hele jeugd in Oostende”, vertelt Sam. “Via Charleroi kwam ik in Oostkamp terecht in derde nationale. Ik voelde me na twee goede seizoenen klaar om opnieuw een stap hoger te zetten. Er is wel een verschil tussen derde en tweede, vooral op vlak van snelheid. Al denk ik dat ik me snel heb kunnen aanpassen.”

Vlotte aanpassing

En zo kwam Sam naar de Kattenstad. “Ik had al veel positieve geluiden gehoord over de club en dit werd alleen maar bevestigd. De aanpassing verliep vlot en met Jarne Vandenabeele speelde ik al eerder samen in Oostkamp en Oostende. Tegen Robbe Vanden Bossche speelde ik in het verleden en kende ik dus ook. Ook met de andere nieuwe spelers, de blijvers en coach Frederik Geldof is er een uitstekende dynamiek.”

Sam kon zijn steentje bijdragen aan de goede start van zijn ploeg. “Met vier zeges uit vijf matchen zijn we tevreden. Al hielden we er na de verloren match in Brussel een dubbel gevoel over. Door een slecht derde kwart stonden we 21 punten achter. We vochten nog terug, maar kwamen net te kort. Ik hoop dat we ons in die top vier kunnen nestelen en daarna is alles mogelijk in de play-offs. Met Duva begonnen we destijds als achtste en werden we uiteindelijk nog kampioen.”

Komend weekend is er geen match, daarna volgt een tweeluik Melsele-Falco Gent. “Melsele speelt in de andere groep van Top Division One en beschikt over veel ervaring. De match tegen Gent wordt een nieuwe waardemeter en heel belangrijk”, aldus Sam, die twee meter groot is en bij politiezone Kouter werkt.

Broer in Litouwen

Ook zijn broer Tim Lambrecht is basketter. “Tim basket voor het tweede seizoen in Litouwen. Ik zou begin volgend jaar eens willen gaan kijken naar een match van hem.”