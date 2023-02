Salim Kediambiko mikt met KBGO One op top 3: “We spelen wedstrijd per wedstrijd en zien dan wel”

KBGO Finexa Basket@Sea One haalde het afgelopen weekend met duidelijke 93-69-cijfers van Union BC Quaregnon, een van de ploegen uit de tweede helft van de klassering van Top Division Two.

“Een logische overwinning zou ik het niet perse noemen”, is Salim Kediambiko meteen heel erg duidelijk. “Na de eerste quarter was het wel duidelijk dat wij de sterkere ploeg waren die avond en we slaagden er ook in dat tot het einde heel goed vol te houden.” Dit weekend wacht een ander paar mouwen.

De troepen van coach Kris De Pauw moeten op vrijdagavond aan de slag bij Woluwé, de nummer twee in de klassering die afgelopen weekend nog verloor van KBBC Oostkamp. “Woluwe zal inderdaad niet makkelijk zijn, zelfs al hebben we de eerste wedstrijd tegen hen gewonnen. Ze staan ondertussen wel voor ons in het klassement, maar het verschil is één gewonnen wedstrijd. Als we winnen, kunnen we hen dus bijbenen. We zullen zeker klaar moeten zijn voor hun agressiviteit, dat is me bijgebleven uit de heenwedstrijd.”

KBGO One zit in een volledige reeks. In tegenstelling tot alle andere competities werd er geen halve competitie afgewerkt waarna een herindeling volgt. De kustploeg hoopt dat een promotie naar Top Division One mogelijk is, zodat de jeugdige talenten op een hoger niveau kunnen spelen. “We hopen natuurlijk om nog in die top drie te geraken, maar we spelen wedstrijd per wedstrijd en zien dan wel hoe alles afloopt.”

Bespreking

Het is voor Salim Kediambiko ook uitkijken wat volgend seizoen voor hem brengt. “Daarover zijn we nog in bespreking met mijn agent en de club”, besluit de Kortrijkzaan. “Ik heb nog twee jaar contract in Oostende, we zullen wel zien hoe het uitdraait”, klinkt het nog.

(BV)

Vrijdag 10 februari om 21 uur: United Basket Woluwé – KBGO Finexa Basket@Sea One