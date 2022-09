Ruime zege voor Filou Oostende zonder Amerikanen tegen kampioen van TDM One

Twee oefenmatchen tegen tweedeklassers zorgden voor compleet andere resultaten. Een verrassende thuisnederlaag tegen Waregem kreeg als vervolg een pittige dertiger-zege in Lier.

KBT Ion Waregem haalde landskampioen Filou Oostende met 86-89 onderuit en dat is een flinke verrassing in deze oefencampagne. Na een evenwichtig openingskwart (21-21) stapte Oostende op het einde van een lekker offensieve eerste helft via 41-35 met een minimale 52-51-voorsprong naar de kleedkamer. Beide ploegen bleven de score gelijkmatig opdrijven: 58-57, 65-64, 74-75. Uiteindelijk won Waregem via 79-85 met 86-89. Het kantelpunt was de 0-9-run van 71-66 naar 71-75. Bij Oostende was Tre Thurman met 24 punten aan 56 %, 14 rebounds en 2 steals de meest efficiënte speler. Simon Buysse deelde 6 van de 16 assists uit. Bij Waregem haalde kapitein Van Vooren de beste computerevaluatie: 27 punten aan 56 %, 4 rebounds en 3 steals. Bij zijn 21 punten boekte bezoeker Bullock 4 op 7 bommen.

Op bezoek bij Guco Lier, de kampioen van Top Division Men One, won Filou met stevige 52-89-cijfers na een 33-48-rustscore en 46-72 aan het halfuur. Tre Thurman en Breein Tyree speelden niet.

Simon Buysse (25), Olivier Troisfontaines (18), Jesse Waleson (15) en Xander Pintelon (14) boekten dubbele cijfers. Ozzy Massey scoorde zijn vier eerste punten in het Filou-shirt.

Jetons vanaf Supercup

Vanaf dit seizoen werkt Filou Oostende terug met jetons in de bar. Deze jetons kan je aankopen tijdens alle thuismatchen.

Zaterdag 17 september speelt Filou Oostende thuis om de Supercup tegen Heroes Den Bosch: het duel tussen de Belgische en Nederlandse landskampioen. Deze wedstrijd, die kadert in een fandag, is gratis voor alle abonnees en seathouders. Tickets voor deze eerste trofeematch van het seizoen kan je aan 10 euro online bij BCO kopen en ook aan het loket van de COREtec Dôme. (PR)