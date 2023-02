Rozenbeka nu al druk bezig met volgend seizoen: “Rekenen vooral op eigen talent”

De ranking van derde provinciale A ziet er niet goed uit voor Rozenbeka Oostrozebeke. Het team van trainer Khoa Giang bengelt helemaal onderin, maar daar ligt de coach niet van wakker. “Er is voldoende kwaliteit om niet te degraderen. Eigenlijk ben ik veel meer bezig met de toekomst van de ploeg en het verder bouwen met de jeugd.”

“Of er een verklaring is voor het zwakke eerst deel van het seizoen? Ik geef toe dat het spel heel stroef verloopt”, aldus trainer Khoa Giang. “De spelers vinden elkaar moeilijk en daardoor is het spel verre van ideaal. We beschikken over te veel spelers voor dezelfde positie en sommigen kunnen zich moeilijk aanpassen aan een andere positie. Vooral die aanpassing vraagt veel tijd. Daarnaast moet ik toegeven dat onze kern onvoldoende breed is, waardoor ik soms verplicht ben om jongens uit de U16 in te passen en dat betaal je cash. In de tweede ronde moet het stukken beter. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan met deze groep. Er zijn nog zes matchen te spelen en degradatie zou zeker niet mogen met de groep waarover ik beschik. Laat ons het zo stellen dat we wat dit seizoen betreft gaan voor het behoud en dat is zeker haalbaar.”

Toekomstgericht

“Wat veel belangrijker is, is de voorbereiding naar volgend seizoen toe. Samen met het bestuur hebben we al enkele doelgerichte transfers doorgevoerd, maar daar gaan we ook enkele jeugdspelers bij betrekken. We zijn namelijk bezig met het uitvoeren van een jeugdproject waarbij we proberen de jeugd dichter bij de A-ploeg te betrekken. Naar de toekomst toe rekenen we vooral op eigen talent en dat zit er zeker aan te komen. We zijn ambitieus met de jeugd en naar de toekomst toe willen we tot een vaste kern komen van 7 tot 8 spelers, aangevuld met jonge talenten die volgend seizoen op niveau zullen zijn”, besluit Khoa Giang. (Julien Cluyse)