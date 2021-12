Rozenbeka kampt met talrijke besmettingen bij jeugd: “Eigenlijk zijn we tevreden dat de competitie stilligt”

Bij Rozenbeka Oostrozebeke wordt er heel weinig basketbal gespeeld. De competitie ligt stil tot Nieuwjaar. “Gelukkig kan er nog getraind worden mits inachtneming van de coronamaatregelen”, zegt voorzitter Stefanie Declerck, die aangeeft dat er vooral bij de jeugd heel wat besmettingen zijn.

Stefanie Declerck (47) nam over van Mathias Bonte, die omwille van privéredenen een stap terug zette. “Ik ben inderdaad de eerste vrouw die voorzitter wordt in de geschiedenis van de club. Ik ben echter al langer betrokken bij Rozenbeka. Vooreerst speelt mijn dochter hier basket en bij Rozenbeka doe ik al jaren de tafel, samen met Martine Vandenbroucke. Ik was ook al vele jaren de eerste hulp van Mathias Bonte, en toen hij ermee kapte, volgde ik hem op. Met zeven jeugdploegen en een seniorenploeg is dit echt een heel familiale club.”

Van U10 tot U18

“Of corona hier ook voor problemen zorgt? Momenteel is het heel moeilijk, met al die besmettingen in de lagere reeksen: bij de U10, U12 en zelfs de U18 zijn er heel veel besmettingen. Aangezien het om een contactsport gaat, is het heel moeilijk om de wedstrijden te laten doorgaan. In feite zijn we best tevreden dat de competitie wordt opgeschort tot Nieuwjaar.”

“Toch willen we de jeugdspelers niet alles ontnemen en gaan de trainingen gewoon door. Wel worden ze aangepast en wordt er meer individueel getraind. We beschikken over voldoende ruimte, met onze twee zalen en zes doelen. Ik moet wel toegeven dat we door corona een aantal jeugdspelers zijn kwijtgeraakt. Ze krijgen de smaak van iets anders te pakken en ze zijn weg. Het gaat toch om een tiental jeugdspelers.”

“Met de eerste ploeg spelen we voor het eerste jaar in derde provinciale. Het ziet ernaar uit dat het een moeilijk jaar wordt, door de vele blessures. We zien het wel zitten om een goede middenmoter te worden. Nu staan we vierde laatste in de ranking, maar we hopen dat volgend jaar op te krikken tot een vijfde of zesde plaats. Onze ranking is ook te wijten aan het feit dat er al drie matchen zijn uitgesteld. Wellicht zal de competitie duren tot eind mei in plaats van eind april. Door al die afgelastingen is de huidige klassering een beetje vervalst.”

Versterking?

“Of er voor de nabije toekomst gedacht wordt aan versterking? Daarmee is coach Khoa Giang bezig. Er zouden enkele externe spelers aangetrokken worden om eventueel te starten met een tweede ploeg in de laagste reeks. Zo zouden veel meer jeugdspelers kunnen proeven van de competitie en zou de eerste ploeg makkelijker kunnen putten uit die tweede ploeg.”

(JC)