Romain en Arthur Vanysacker breken door bij SKT Four: Tweelingbroers van 16 maken het mooie weer

SKT Ieper Four staat aan de leiding in derde provinciale en dat heeft het onder meer te danken aan twee jonge snaken. De tweelingbroers Romain en Arthur Vanysacker (16) spelen dit seizoen de pannen van het dak, onder de vleugels van coach Simon Segier en enkele ervaren spelers.

Vijf zeges in zes matchen: de balans oogt fraai voor SKT Ieper Four. Vorig weekend ging Ion Waregem Three nog voor de bijl met 63-66. Een revanche voor de verloren heenmatch in Ieper. Sinds die verloren match bleef de ploeg van coach Simon Segier ongeslagen. Zaterdag komt Kortrijk Spurs Five op bezoek in de Ieperse sporthal. Een week later volgt de Three-ploeg van Kortrijk uit eerste provinciale, in de 1/16de finales van de Beker van West-Vlaanderen.

De vierde ploeg van SKT Ieper is een mix van ervaren jongens met enkele talentvolle jongeren. Twee van die jonge veulens zijn Romain en Arthur Vanysacker. Ze werden geboren op 4 januari 2006 en wonen in Ploegsteert.

“We begonnen met basket bij BBCP Heuvelland”, vertelt Romain. “Vroeger baskette onze oudere broer ook, maar hij is gestopt. Sinds de U12 maakten we de overstap naar Ieper. We gaan ook allebei naar dezelfde school: het Ieperse college. Ik volg wetenschappen en mijn broer economie. We zijn dus veel samen, op en naast het veld.”

We krijgen veel minuten en vertrouwen van de coach

Romain en Arthur hebben dezelfde lengte en dezelfde positie. “We zijn allebei 1 meter 78 groot en spelen als point guard”, pikt Arthur in. “Het is fijn dat we dit seizoen mogen proeven van het werk bij een seniorenploeg. We trainen en spelen verder nog bij de U18, daar is Pascal Coudyser onze coach. Met die ploeg staan we nu derde in de klassering.”

Voeten op de grond

De broers willen stap voor stap timmeren aan hun basketbalcarrière. “Het is belangrijk dat we vertrouwen krijgen van de coach en veel speelminuten maken om ervaring op te doen”, zegt Romain. “Dat we een sterke indruk maken? Dat is voor een groot deel te danken aan de ideale verstandhouding met de ploegmaten. We blijven hard werken en staan met beide voeten op de grond. Het zou heel fijn zijn als we ieder jaar een stap vooruit kunnen zetten en kunnen doorgroeien binnen de club. Dit jaar willen we het sterke seizoensbegin verderzetten en gaan we resoluut voor die top vier in onze groep. Eind januari sluiten we dan het eerste luik van de competitie af.”

De broers zijn ook allebei fan van de NBA. “We volgen het Amerikaans basket op de voet”, zegt Arthur. “Romain is fan van Kyrie Irving; ik kijk ook op naar Kyrie, maar verder is Devin Booker een van mijn idolen.”

Zaterdag 26 november om 16 uur: SKT Ieper four Kortrijk Spurs Five.