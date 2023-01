Robin Spaens speelt volgend seizoen niet meer voor Basket SKT Ieper

Robin Spaens zal volgend seizoen niet meer aantreden bij Basket SKT Ieper One in Top Division One.

Basket SKT Ieper kondigde al enkele transfers aan voor volgend seizoen. Met Frederik Geldof krijgt de ploeg ook een nieuwe coach. Hij volgt Bruce Minne op.

Enkele spelers hangen de schoenen aan de haak en ook enkele jongens verlaten het schip. Daar mag je nu ook Robin Spaens bijrekenen.

De 30-jarige spelverdeler maakt volgend seizoen de overstap naar Hansbeke, een van de topploegen in eerste landelijke.

Spaens speelde nog maar zijn eerste seizoen bij Ieper. Hij kwam toen over van Gent Hawks. EErder speelde hij in West-Vlaanderen ook al voor Basket Waregem en KBGO Finexa Basket@Sea.