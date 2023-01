Robin Spaens speelt topper met Basket SKT Ieper: “Al even op zoek naar een zege”

Basket SKT Ieper One opent 2023 in Top Division One met een duel tegen LDP Donza, één van de topploegen uit de reeks. De ploeg van Robin Spaens staat al een tijdje droog, maar weet dat het moeilijk wordt om dit soort wedstrijden naar je toe te trekken als je niet voltallig bent.

Zaterdagavond trekt Basket SKT Ieper richting LDP Donza voor de volgende competitiewedstrijd. Samen met Kortrijk Spurs en Royal IV Brussels staan zij met 8 op 10 aan de leiding in Top Division One. “De volgende competitiematch tegen De Pinte zal niet gemakkelijk zijn. Ze zijn samen met Kortrijk de uitgesproken titelfavoriet”, klinkt het bij Robin Spaens.

“Ze hebben minder snelheid dan Kortrijk, maar beschikken volgens mij over meer basketbalintelligentie. Momenteel zijn we op zoek naar een overwinning, dit is al even geleden. We hebben enkele matchen weggegeven eind vorig jaar en moeten nu dringend aanknopen met een overwinning. Hoe dan ook kan het zijn dat we niet volledig kunnen aantreden en dat is in een topper nooit positief.”

Goede poule

De laatste zege van SKT Ieper dateert al van 19 november, toen tegen de buren van Basket Waregem. “Ik kijk met gemengde gevoelens terug op dit seizoen. We spelen een heel wisselvallig seizoen. Ik denk dat we bij momenten al zeer goed basket hebben gespeeld, maar in dezelfde wedstrijd ook hele slechte periodes kennen.”

“Ons doel is om constanter te spelen en hopelijk zo ook onze resultaten te zien verbeteren. We zitten met De Pinte, Kortrijk en Royal IV natuurlijk in een zeer goede poule, maar de bekermatch tegen Lier en de competitiewedstrijd op Neufchateau mag je eigenlijk nooit verliezen.”

Ieper is ook nog niet zeker van de vierde plaats. Die betekent meteen zekerheid over het behoud, maar geeft in zeven van de acht gevallen ook recht op een plaatsje in de play-offs. “Ik denk dat het belangrijk is om bij de top vier te eindigen, dat is een doelstelling van de ploeg. Als we die behalen, hebben we een duidelijk zicht op de play-offs. Welke positie we aantreden maakt mij persoonlijk niet veel uit, alles kan nog gebeuren in deze play-offs. Dat zien we elk jaar, misschien is het aan ons op te stunten.”

Basket SKT Ieper is ook al stevig bezig met volgend seizoen. Zo werden al enkele versterkingen aangetrokken en is er met Frederik Geldof een nieuwe coach aangesteld. Of Spaens volgend seizoen nog aan boord blijft is op dit moment nog niet zeker. “Momenteel is er nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen, al zit dat er aan te komen”, besluit Spaens.