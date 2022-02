Robin Mestdagh met Basket SKT Ieper tegen ex-ploeg: “We mogen Gent Hawks zeker niet onderschatten”

Basket SKT Ieper One verloor afgelopen weekend met klein verschil op bezoek bij LDP Donza. Dit weekend is Gent Hawks de volgende tegenstander. Robin Mestdagh speelt zaterdagavond tegen zijn ex-ploeg.

Basket SKT Ieper verloor met 63-60 op bezoek bij LDP Donza. “We speelden een goede eerste helft en stonden zo elf punten voor aan de rust”, klinkt het bij Robin Mestdagh. “Jammer genoeg was het derde kwart desastreus. We verloren dat met 27-9, waardoor we meteen weer op achterstand stonden.”

“Heel wat balverliezen van onze kant werden door de Pinte meteen afgestraft. Ook in transitie deden ze ons pijn. We vochten nog goed terug in het vierde kwart en hadden nog kans op de overwinning, maar kwamen jammer genoeg net te kort. Het gebrek aan rotatiemogelijkheden bij ons liet zich wel wat voelen aangezien we momenteel maar over zes kernspelers beschikken.”

Met publiek

De ploeg van coach Bruce Minne speelt komend weekend in eigen huis tegen Gent Hawks. Het wordt een bijzondere avond voor de spelers en de club. “Het duel van zaterdag wordt de eerste thuismatch sinds lang met publiek”, gaat Mestdagh verder. “Ook organiseert de club een ‘ladies night’ ter gelegenheid van valentijn, dus hopelijk zorgt dit voor een goeie opkomst. Het wordt weer een moeilijke match tegen mijn ex-ploeg Gent. Ze staan momenteel dan wel onderaan in het klassement, maar we mogen ons daar zeker niet op verkijken.”

Gent speelde de voorbije seizoenen telkens mee aan de top van de klassering, maar dit seizoen wisten ze nog maar drie wedstrijden te winnen. “We kennen hun kwaliteiten en iedereen kan tegen iedereen winnen in deze reeks. Ook zullen we de match naar alle waarschijnlijkheid nog met een beperkte kern moeten afwerken, maar al bij al moeten we vol voor de overwinning gaan.”

Voor Nieuwjaar verloor Basket SKT Ieper twee buitenlandse spelers die andere oorden opzochten door de onzekerheid rond het al dan niet afwerken van de competitie. Toch doet Ieper het in de klassering niet slecht, al staat alles heel dicht op elkaar. “Over het seizoen tot nu toe mogen we al bij al tevreden zijn. We moeten ons nu focussen op het behalen van de play-offs, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe en of die wel zullen doorgaan.”

Er is nog niet veel transfernieuws te melden bij Basket SKT Ieper. “De huidige kern blijft normaal gezien en die zou dan aangevuld worden met een à twee versterkingen”, besluit Mestdagh.

