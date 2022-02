Robbe Woets en VK Iebac Ieper gaan ook in eigen zaal voor een zege tegen BC Knokke-Heist: “We willen graag eens 100 punten scoren”

VK Iebac Ieper One won afgelopen weekend met 60-91 van Wytewa Roeselare Two. Dit weekend is Knokke-Heist de volgende tegenstander voor de troepen van coach Francis Montefesta. Robbe Woets heeft nog wat verlangens voor de overgebleven matchen van dit seizoen.

Tegen Wytewa Roeselare kon Iebac Ieper met ruim dertig punten verschil winnen. “Aanvallend hadden we een heel goede ball movement en dat maakte het verschil”, verklaart Robbe Woets meteen. “We scoorden heel vlot, want de shots vielen goed binnen.”

“Knokke-Heist is de volgende tegenstander. Woets is op zijn hoede, ondanks de kloof in de klassering van tweede provinciale. “Het zal geen makkelijke wedstrijd worden. We kunnen het verschil volgens mij vooral in verdediging maken. In Knokke hebben we een mooie overwinning kunnen boeken, we zullen dat resultaat thuis trachten te herhalen.”

Beleving

VK Iebac Ieper telt momenteel vier nederlagen dit seizoen en komt daarmee uit op een virtuele vierde plaats in tweede provinciale. “Ik kijk toch met gemengde gevoelens naar de rangschikking. Corona haalde ons ritme er wat uit. Daardoor liep het na de stop voor ons heel wat moeilijker om opnieuw op gang te geraken. Hopelijk zijn we nu eindelijk weer vertrokken.”

Er volgen nog heel wat wedstrijden en voor Woets is de opdracht voor Iebac Ieper heel erg duidelijk.” We willen zoveel mogelijk matchen winnen en zo weinig mogelijk verliezen. Daarnaast zou eens 100 punten scoren in een match ook tof zijn voor onze ploeg.”

Heel wat spelers kozen er al voor om ook volgend seizoen bij VK Iebac Ieper One aan boord te blijven. Daar heeft de beleving veel mee te maken. “Kom zeker nu zaterdag af naar de Iebac-zaal, sfeer gegarandeerd”, besluit Woets. (BV)

Zaterdag 19 februari om 20.15 uur: VK Iebac Ieper One – BC Knokke-Heist One.