Robbe Lesaffre keert terug naar Red Sharks Koekelare: “Kriebelt om te spelen”

Basketbalploeg Red Sharks Koekelare is vorige week kampioen geworden bij de Heren Promo 4 en ze kijken al volop naar volgend seizoen. Voor volgend seizoen wisten ze al een nieuwe speler aan te trekken en het is geen onbekende. Robbe Lesaffre speelt volgend jaar opnieuw voor de ploeg na een jaartje afwezigheid.

“Al het hele seizoen hebben ze me gevraagd, maar ik bleef de boot afhouden. Toen ze kampioen werden, begon het dan toch te kriebelen”, zegt Robbe Lesaffre. Hij is een bekend gezicht bij de Koekelaarse club, want hij doorliep er de jeugdreeksen. “Ik ben zelf afkomstig uit Koekelare en heb er altijd gespeeld. Op 13-jarige leeftijd heb ik de stap gezet om in Oostende te spelen, voor vijf jaar. Op het einde speelde ik zelfs onder dubbele licentie, zowel voor de heren bij Koekelare als de jeugd in Oostende. Uiteindelijk heb ik dan toch beslist om terug te keren naar mijn roots.”

Na een jaartje Middelkerke besloot Robbe dit seizoen om niet te basketten. “Het was moeilijk om de trainingen te combineren met het werk. Daarom besloot ik een pauze te nemen, maar al tijdens het seizoen bleek dat de goesting er nog steeds was. Ik ging af en toe kijken naar de ploeg en merkte dat ik het wel miste.”

Het was een makkelijke keuze voor Robbe om weer te starten bij Koekelare. “Ook andere ploegen hebben mij een voorstel gedaan, maar ik zie mezelf enkel weer beginnen bij Koekelare. Met sommige ploeggenoten speel ik al tien jaar samen. Het zijn echt mijn vrienden. Ik kijk er alweer naar uit om na de training te zeveren.”

Rust brengen

De Red Sharks hadden nood aan een type speler als Robbe. “Mijn positie is guard en dit seizoen hadden ze zo’n profiel niet in het team. Ik kan helpen om rust te brengen op het veld en te sturen waar nodig.”

Aan ambitie is er geen gebrek. “Ik wil volgend jaar vol voor het kampioenschap gaan. Nog nooit in mijn carrière kon ik kampioen worden bij de senioren. Dat gaatje op mijn palmares zou ik graag opvullen. Met minder dan de titel ben ik eigenlijk niet tevreden.” (KB)

Zaterdag 22 maart om 18 uur: BT Kortemark – Red Sharks Koekelare.