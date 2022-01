Renzy Berquin (KBBC Oostkamp) zet noodgedwongen punt achter carrière: “Beetje vroeger dan gepland”

Renzy Berquin van KBBC Oostkamp in Top Division Two moet per direct een punt zetten achter zijn basketbalcarrière.

Renzy Berquin is nochtans slechts 28 jaar oud, maar een nieuwe knieblessure, vorige week maandag op training opgelopen, doet hem definitief stoppen.

“Ik ging sowieso na april stoppen met basketten. De slijtage aan de knieën is te erg om nog verder te doen. Na 13 knie-operaties wilde ik in schoonheid afsluiten, maar daar is anders over beslist”, zegt Renzy Berquin.

“Vorige week maandag kwam ik op training slecht in contact met een ploegmaat, waardoor die op mijn knie is terechtgekomen. De scan moeten we nog afwachten op het einde van de maand, maar de specialist vreest opnieuw voor een mediale en/of kruisbandletsel. Jammer genoeg is het een afscheid in mineur.”

Berquin speelde zeven jaar bij Oostkamp, ervoor kwam hij uit voor Oostende. “Ik heb me enorm geapprecieerd gevoeld door iedereen en ben blij dat ik die kans heb gekregen om zeven seizoenen deel uit te maken van Oostkamp. Maar nu gaan er andere deuren open in plaats van basket. Wat ik ga doen weet ik nog niet precies, maar ik zal altijd wel ergens een gaatje vrijmaken om nog eens af te zakken naar Oostkamp om een matchke mee te pikken.”