Rens van Ravensteijn en ION Basket Waregem ontvangen Oxaco Boechout: “We zullen bij de les moeten zijn”

In Top Division Men 1 verloor ION Basket Waregem vorige week op het veld van House Of Talents Spurs met 67-63. Zaterdag staat de topper tegen Oxaco Boechout in De Treffer geprogrammeerd.

Na vijf opeenvolgende zeges verloor ION Basket Waregem nu voor de tweede keer op rij. Vrijdagavond gingen de troepen van coach Jan Guns na de rust kopje onder in de Lange Munte. “Tijdens de eerste helft acteerden we heel goed. We stevenden af naar een 29-40 ruststand, toen Robbe Naudts ons nog een driepunter om de oren draaide in de slotseconden”, analyseert Rens van Ravensteijn.

“Na de break veranderde het spelbeeld volledig. Kortrijk kwam makkelijker tot scoren, terwijl ons teamspel pijlsnel naar beneden ging. De weg naar de ring werd ook minder goed gevonden, wat ons zuur opbrak. Uiteindelijk waren de Spurs de terechte winnaar. Door de vele blessures in de eerste ronde, waarin we zo goed als nooit compleet waren, zijn we nu nog altijd wat zoekende naar onze beste vorm. We mogen dus maar matig tevreden zijn. Toch ben ik er ten stelligste van overtuigd dat we tot de top vier behoren.”

Teamspel

Dit weekend staat met Oxaco Boechout de ploeg met de minste nederlagen (twee) in een onvolledig klassement in De Treffer. “In de heenronde waren wij desastreus begonnen aan de partij”, vertelt de 26-jarige Nederlandse Bruggeling. “We kwamen tot 20 punten in het krijt te staan. In de tweede helft kwamen we nog volledig aansluiten om finaal te stuiten op een 71-67 nederlaag.”

“Dit was een van de wedstrijden waar winst zeker kon. Het zal er zeker op aan komen om hun fastbreaks nu wel te stoppen. Ook sterkhouders zoals Celis zullen aan banden gelegd moeten worden. Willen we deze klus met succes afronden, dan zullen we de volle veertig minuten ons beste teamspel moeten laten zien. Het zal zaak zijn om nu wél meteen bij de les te zijn als we uit de kleedkamer komen na de break.”

Rens, beroepshalve kinesist, is naar zijn beste vorm toe aan het groeien. “Het begint inderdaad beter te draaien. Vooral aanvallend draag ik nu mijn steentje bij. Maar we moeten vooral als een hecht team presteren. Doen we dat, en blijven we gespaard van blessureleed, dan is het zeker mogelijk om mee te dingen voor het kampioenschap”, besluit Rens van Ravensteijn.