Regine Vandermeersch volgt Rik Robaeys op als voorzitter van Rapid Langemark

Vanaf 1 oktober wordt Rik Robaeys opgevolgd door Regine Vandermeersch als voorzitter van Rapid Langemark. Rik, die 17 jaar lang voorzitter was, blijft wel nog actief als bestuurslid binnen de club. Regine was tot nu secretaris bij de Langemarkse basketbalvereniging.

“Ik had bij mijn aanstelling 17 jaar geleden eigenlijk al uitgemaakt dat een voorzitterschap best niet te lang duurt. Ik wou maximum 10 à 12 jaar voorzitter zijn”, blikt Rik Robaeys terug. “Uiteindelijk heeft corona ervoor gezorgd dat ik toch enkele jaren langer voorzitter ben gebleven. Ik wou de moeilijkheden die de pandemie met zich meebracht niet afschuiven op een nieuwe voorzitter.”

Frisse ideeën

De Langemarkenaar maakte zijn beslissing al begin vorig seizoen bekend. Maar een opvolger was er nog niet onmiddellijk. “Er waren niet echt kandidaten”, gaat Rik Robaeys verder. “We hadden graag een jonge voorzitter gehad die nieuw leven in de club kon brengen en met frisse ideeën zou komen, maar dat is het dus niet geworden.”

“Eigenlijk hadden we allebei liever een jonger iemand gehad als nieuwe voorzitter”

Het was secretaris Regine Vandermeersch die uiteindelijk besliste om het voorzitterschap vanaf oktober op haar te nemen. “Ik stond er zeker niet voor te springen”, bevestigt Regine ook. “Ikzelf had ook liever een jonger iemand gezien, om dezelfde reden die Rik heeft aangehaald. Er zijn sinds kort wel wat jongere bestuursleden bijgekomen. Maar ik wil die personen eerst de kans geven om zich in te werken, te groeien in hun functie en dan eventueel de fakkel te laten overnemen. Ik zie mezelf ook geen vijf jaar deze functie uitoefenen.”

Rik Robaeys kan in elk geval terugblikken op een mooie tijd bij Rapid Langemark. Hij is er intussen al meer dan 35 jaar actief in het bestuur. “Ik ben eerst twintig jaar jeugdcoördinator geweest om daarna voorzitter te worden. Ik heb zelf ook nog basketbal gespeeld bij Rapid, maar moest door een werkongeval op jonge leeftijd al stoppen.” Eén moment uitkiezen is voor de zestigjarige leekracht dus onmogelijk. “Het staat vast dat ik gestart ben in de vette jaren bij Rapid. Met in mijn eerste jaar onmiddellijk een promotie naar de landelijke afdeling. Daarnaast zal ik vooral de vele memorabele feestjes blijven herinneren.”

Kwaliteiten

Met Regine komt er volgens de huidige voorzitter een heel sterk figuur om hem op te volgen. “Regine heeft haar kwaliteiten bewezen als secretaris. Ze is iemand die heel sterk is in haar werk en waar we altijd op kunnen rekenen. Daarom is het ook jammer dat we haar als secretaris verliezen.”

Ondanks het feit dat Regine de functie van Rik overneemt, is het niet de bedoeling dat ze ook al zijn taken zal overnemen. “Ik zal me nog steeds vooral richten op het adminitratieve”, gaat de 59-jarige Langemarkse verder. “Rik zat nog mee aan de wedstrijdtafel en stond op feestjes zelf vaak achter de barbecue. Het is niet de bedoeling dat ik dat voortaan ook zal doen. We willen de taken in het bestuur wat herverdelen om zo de jongeren in het bestuur nog meer te betrekken. Dorian Huyghe volgt mij op als secretaris en Joeri Desodt werd aangesteld als ondervoorzitter.”

Meer vrijheid

“Ook ik zal nog geregeld bijspringen”, pikt Rik Robaeys in. “Ik zal kijken waar mijn interesses liggen en wat ik nog wil doen. Ik zal zeker bepaalde taken nog blijven doen. Maar ik zal hierin wat meer vrijheid hebben om te bepalen wat ik wel en niet wil doen. Maar Rapid kan zeker nog verder op mij blijven rekenen. De taken wat meer uit handen geven, is ook een tip die ik Regine heb gegeven. Ik kon het vaak niet over mijn hart krijgen om werk uit handen te geven, maar dat is uitendelijk de taak van een voorzitter. ”

Rapid Langemark treedt dit seizoen aan met twee seniorenploegen, een G-ploeg en zeven jeugdploegen. “We hebben een mooie club die naast sportief ook financieel gezond is. We hebben de ambitie om met Rapid One aan de top van het klassement mee te draaien. Als we een topdrieplaats kunnen halen, dan is alles nog mogelijk. Voor Rapid Two is het veel moeilijker om een ambitie uit te spreken. Daar spelen met we met een jong team waarvan heel wat spelers nog studeren. Het is dus vaak afhankelijk van beschikbaarheid met welk team we daar voor de dag kunnen komen”, besluit de nieuwe voorzitter Regine Vandermeersch. (BP)